Жемчужина квартала заводов: как живут в идеальной сталинке — с «комнатами прислуги», кухнями-трапециями и собственным сквером

«Не ходи и не проси, комната тебе будет»

Клавдия Федоровна одна из первых в 1954 году получила комнату площадью 16 кв. м — тогда ей было чуть больше 20 лет. Женщина родилась в Ленинградской области 94 года назад, а когда в ее поселке подорвали электростанцию, все оказались без света и воды, и пришлось бежать. Так она и ее семья оказались в Сибири.

Сначала семья жила в Чанах, а потом перебралась в Новосибирск, где Клавдия Федоровна окончила 10 классов и электромеханический техникум. После учебы по распределению ее направили на завод имени Коминтерна регулировщиком радиоаппаратуры. Как раз в это время начали строить дом на проспекте Дзержинского,1а, а сама Клавдия Федоровна жила в квартире далеко от завода.

— Я ходила к директору завода Дмитрию Терентьеву, спрашивала, как жить-то, а директор говорит: «Не ходи и не проси, комната тебе будет», — специально пародируя и ярко подчеркивая букву «о», как говорил Терентьев, рассказывала она в прошлом году сотрудникам музея Дзержинского района (копия аудиозаписи предоставлена в распоряжение редакции НГС).