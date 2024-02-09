Жемчужина квартала заводов: как живут в идеальной сталинке — с «комнатами прислуги», кухнями-трапециями и собственным сквером

Дом завода имени Коминтерна на проспекте Димитрова, 1а начали заселять постепенно в 1950-х годах. Комнаты и квартиры здесь выдавали рабочим, часть отдали городу — по воспоминаниям местных, жили все как одна семья, горе и радость делили вместе. Правда, в самом доме появлялись не часто — приходилось много работать. Сейчас дом признали объектом культурного наследия как образцовую «сталинку» советского времени. Здесь с внешней стороны был сад с вазонами и думали построить фонтан, но вазы с цветами исчезли, а во дворе на месте деревьев едва не воткнули высотку, уверяют местные. Журналисты НГС заглянули в величественное здание, пообщались со старожилами и узнали историю дома.
Идеальная сталинка
Завод №208 имени Коминтерна (в советское время предприятиям давали номера) появился в Новосибирске в военное время — его эвакуировали из блокадного Ленинграда в 1941 году, вместе с заводом перевезли и рабочих. На предприятии производили важную для Советского союза оборонную продукцию — радиотехнику. По воспоминаниям местных, на предприятии трудились примерно 9 тысяч человек.
Как рассказали в музее Дзержинского района, сталинку на пересечении улиц Красина и проспекта Дзержинского построили по проекту архитектора Георгия Кравцова для работников завода в 1950-е годы (Георгий Кравцов также спроектировал один из самых известных домов центра Новосибирска — Дом под строкой — и ряд других зданий). В первоначальном проекте угловая часть дома была шестиэтажной, но после решили весь дом сравнять до пяти этажей.
Именно с этого здания началась застройка «квартала заводов» — 5-этажных жилых домов на проспекте Дзержинского, 3 и 5. Главным фасадом дом смотрит на пересечение улиц. Здание расположено в южной части квартала и закрепляет его угол. Если посмотреть с высоты, то квартал создает неправильный четырехугольник с тупым, острым и двумя прямыми углами, отмечают в Госинспекции по охране ОКН Новосибирской области. Сам дом повторяет форму угла, сглаживая самый острый из них. У пятиэтажного дома на 108 квартир симметричная трапециевидная форма.
По воспоминаниям жителей дома, его строили пленные немцы: до третьего этажа — из кирпича, выше — из шлакоблоков. Первые жильцы в дом заселились в 1953 году.
Первый этаж здания отдали под магазины, остальные четыре были предназначены для квартир. По планам, здесь должны были появиться сберкасса, парикмахерская, скорая помощь и столовая. Сберкасса открылась, на ее месте затем работал магазин «Столичный», а уже в 2000-х годах — музей района. Что было в других помещениях, старожилы точно не помнят, а в самом музее достоверных сведений нет.
Территория перед домом предназначалась для сквера, сейчас он стал транзитной зеленой зоной. Сквер первоначально задумывался симметричным, с широкими тротуарами, разделяющими территорию на две равные части и ведущими через арочный проход к подъездам и далее вглубь квартала. Со временем сквер изменился и потерял свою задумку, а планируемый фонтан так и не установили. Пропали скамьи и вазоны, изменился видовой состав озеленения.
Фасады здания в целом лишены объема и преимущественно плоские, но есть декоративные элементы с чертами советской символики и элементами декора. Стиль довольно сдержанный, лаконичный и простой. Здание считается образцом многоквартирного жилого дома начала 1950- х годов, в архитектуре которого использованы элементы неоклассицизма.
«Не ходи и не проси, комната тебе будет»
Клавдия Федоровна одна из первых в 1954 году получила комнату площадью 16 кв. м — тогда ей было чуть больше 20 лет. Женщина родилась в Ленинградской области 94 года назад, а когда в ее поселке подорвали электростанцию, все оказались без света и воды, и пришлось бежать. Так она и ее семья оказались в Сибири.
Сначала семья жила в Чанах, а потом перебралась в Новосибирск, где Клавдия Федоровна окончила 10 классов и электромеханический техникум. После учебы по распределению ее направили на завод имени Коминтерна регулировщиком радиоаппаратуры. Как раз в это время начали строить дом на проспекте Дзержинского,1а, а сама Клавдия Федоровна жила в квартире далеко от завода.
— Я ходила к директору завода Дмитрию Терентьеву, спрашивала, как жить-то, а директор говорит: «Не ходи и не проси, комната тебе будет», — специально пародируя и ярко подчеркивая букву «о», как говорил Терентьев, рассказывала она в прошлом году сотрудникам музея Дзержинского района (копия аудиозаписи предоставлена в распоряжение редакции НГС).
Сдали дом в декабре 1953 года, уже в январе 1954 года Клавдия Федоровна переехала в комнату площадью 16 квадратов. Тогда все удивлялись, как такая молодая девушка получила такое просторное жилье. Женщина уверена, что директор завода видел ее любовь к работе и знал, что скоро в комнате она будет жить с будущем мужем, с которым они познакомились на заводе.
— Директор был строгий, ко мне относился, как отец, говорил: «Ты выходи за него замуж, он хороший парень», — смеется она.
Сначала Клавдия Федоровна жила в трехкомнатной квартире с несколькими соседями, одна из комнат принадлежала городу — там жила учительница математики. Женщина вспоминает, что жили они хорошо, дружно. Впрочем, получилось так, как и говорил директор завода: она вышла замуж за Владимира Ефимовича Гайслера, который переехал к ней. Мужа Клавдия Федоровна описывает как настырного и трудолюбивого. Окончив 7 классов, он устроился на завод учеником слесаря, по вечерам учился в техникуме, потом в институте, а закончил карьеру в должности главного конструктора. Сама Клавдия Фёдоровна проработала на заводе 35 лет.
Из окружения дома женщина точно помнит только бараки — когда их сносили, их жителям давали комнаты в заводском доме. Вокруг, говорит Клавдия, росли деревья — сажали их сами сотрудники завода.
— Сама я редко садила, потому что в субботу работала, вечерами работала. Начиная с 15 числа смены были по 12 часов, — вспоминает она. — Детство было сложное, война, но жизнь сложилась хорошо.
Сосед-директор и кухня-трапеция
В другом подъезде, угловом, живет Татьяна Николаевна Петухова. Ей 77 лет, родилась женщина на Волге и почти сразу же с семьей переехала в Забайкалье — ее отец был военным. Там же Татьяна пошла в школу, а когда училась во втором классе, семья переехала снова, на этот раз в Иркутск. Там осели капитально, вспоминает женщина, и в Новосибирск она попала по направлению в 1967 году после окончания института, на завод имени Коминтерна. Сначала она работала в планово-экономическом отделе, потом по собственному желанию ушла в цех, и в итоге дослужилась до начальника отдела.
Сначала Татьяна жила в общежитии завода: у нее была такая дружная комната, что с некоторыми соседями она до сих пор общается. Ее будущий муж тоже жил в общежитии, в 1969 году супруги расписались.
— Муж стоял на очереди, нам дали комнату в трехкомнатной квартире. Это был конец 1969 года, здесь мы уже встречали Новый год 1970-й, приглашали друзей с завода, — рассказывает Татьяна Петухова.
Всего в квартире должно было жить три семьи, но одного из соседей быстро переселили, остались Татьяна с мужем и еще одна пара с детьми. У каждого был отдельный стол на кухне, вспоминает женщина. Горячая вода в доме была не всегда: давали по дням или по часам, с холодной тоже были перебои. В самой квартире все провода выступали наружу, тянулись по стенам к каждой розетке и люстре, сами стены белили.
Татьяна призналась, что с соседями отношения у них не заладились сразу, хоть они и прожили вместе 6 лет. У соседей были две дочки-шкодницы, а самих родителей Татьяна вспоминает как не совсем честных людей. Например, муж и Татьяна никогда не обедали дома — ели в столовой на заводе, но один раз женщина вернулась домой и увидела, что на их плитке кипит их чайник. Стерпели, говорит она, но подобных случаев было несколько.
— С соседями мы потом разменялись на другие квартиры, сделали ремонт, стены проштробили, спрятали проводку. В комнате у нас сначала стоял диван, который подарили на свадьбу, шифоньер. А телевизор купили только в 1974 году, зато сразу цветной, — улыбается Татьяна.
При этом о соседях по дому она отзывается хорошо — особенно о тех, кто жил с ней на одной лестничной площадке.
— У нас на площадке жил директор Чкаловского института Евгений Куликов, его жена работала в музыкальном колледже. Мы с ними жили очень дружно. Евгений писал научные труды, а тогда компьютеры только начали появляться, он приходил ко мне и говорил: «Покажи, как вот это напечатать», — смеется женщина.
По ее воспоминаниям, вокруг дома было очень зелено, росли большие тополя, а во дворе размещался небольшой заборчик, который огораживал газон. Центральная аллея во дворе тоже утопала в зелени, вдоль дорожки стояли вазоны, в которых высаживали цветы, рядом были скамейки, а в конце аллеи устанавливали елку на Новый год. Но для детей во дворе, по ее словам, была только песочница.
Женщина рассказывает, что как-то им провели газ, но в это же время на улице Шекспира взорвался дом, и жители дома с аркой сразу написали коллективное письмо и отказались от газа.
В своей квартире семья даже не меняла двери, выглядят они и правда добротно, планировка сохранилась такая же, как и была. Татьяна отмечает, что в доме много кладовок, самая удобная из них — на кухне.
На заводе Татьяна проработала 27 лет, но начались лихие 90-е, когда не платили зарплату, и ей пришлось уволиться. Ее муж трудился 50 лет слесарем. Сейчас, говорит она, в доме каждый сам по себе, с соседями стало сложнее. Раньше все помогали друг другу: в сложный период могли деньги собрать на что-то необходимое или приглядывали за детьми. Теперь ничего друг о друге не знают.
Исчезла и красота во дворе — по словам Татьяны, это произошло, когда руководство завода решило построить там еще один дом. Деревья вырубили, вырыли котлован — всего в нескольких шагах от дома, но жители возмутились, и котлован разровняли, а деревья посадили новые. Когда именно это произошло, местные не помнят, но говорят, что было это еще во времена СССР.
«Все тут друг друга знали»
Анна Васильевна тоже была одной из первых, кто поселился в доме с аркой. Сначала жила в общежитии, а потом мужу выдали одну небольшую комнату. Сама Анна приехала в Новосибирск из Доволенского района. Ее мама умерла во время родов, когда Анне было три года, а отец погиб на войне.
— Мне было 16 лет, из колхоза не разрешали никому уезжать, не давали паспорт. Я настырная такая: трое суток сидела, плакала там — дали паспорт. Уехала к тетке в Новосибирск, — поделилась Анна Васильевна.
Юная Анна сначала трудилась домработницей у других людей, чтобы помогать своей тете, а как только ей исполнилось 18 лет, пошла на завод. Сначала работала на штамповке, потом красила детали, по вечерам училась в строительном техникуме. После того как получила диплом в техникуме, стала составлять сметы на заводе. Так проработала 42 года — до самой пенсии.
Квартиру в доме от завода на проспекте Дзержинского получил ее муж, который работал в цехах, но потом начал пить и уволился. Вместе с Анной Васильевной они прожили 20 лет и развелись. Сейчас женщине 89 лет. Она говорит, что любит свой дом, но подниматься на четвертый этаж ей тяжело.
— Дом строили заключенные, директора тоже жили в этом доме — им, конечно, сразу квартиру давали, а не по половинкам. Все тут друг друга знали, а сейчас совсем мало осталось тех, кто живет давно, — вздохнула Анна Васильевна.
Из дома жители не бегут: в продаже на N1.RU нашлось всего два объявления. За двушки площадью 55 кв. м просят 5,15 и 6,8 миллиона рублей. В аренде квартир нет вовсе.
Вообще проспект Дзержинского — это одна из первых дорог Новосибирска. За несколько десятилетий она превратилась в центральную улицу огромного района сразу с двумя парками. Корреспонденты НГС прогулялись по проспекту Дзержинского, заглянули в квартиры бывших работников заводов и узнали, почему улица получила самое логичное из возможных имен.