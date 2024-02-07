Около 300 домов в Новосибирске останутся без тепла 8 февраля — в чем причина отключений?

В Новосибирске 8 февраля 286 многоквартирных домов останутся без отопления. Как сообщили в пресс-службе СГК, отключения связаны с проведением ремонтных работ на тепловых магистралях.
На левом берегу Новосибирска на тепломагистралях по улицам Троллейной и Связистов работы продлятся сутки с 08:00 8 февраля до 08:00 9 февраля.
— В контуре отключения тепла, но с сохранением горячего водоснабжения будут находиться 109 многоквартирных домов микрорайона Башня. Отопление и ГВС будет отключено у 75 домов на Юго-Западном жилмассиве и 6 домов по улице Троллейной, — пояснили в СГК.
Также на время ремонтных работ возможно снижение параметров отопления в домах микрорайона Телецентр, улиц Вертковской, Степной, жилмассивов Западный, Чистая Слобода, Затулинский, Северо-Чемской, Акатуйский, части Троллейного жилмассива, микрорайонов Расточка и Бугринский.
На правом берегу ремонт теплосетей проведут на улицах Новая Заря и Учительская. Под отключения отопления попадут 96 многоквартирных домов. Работы проведут 8 февраля с 09:00 до 21:00.
В прошлом месяце новосибирцы мерзли в своих квартирах из-за беспрецедентной череды аварий на теплотрассах. Энергетики тогда обещали выставить счета с учетом этой недопоставленной энергии. Пришел февраль, и горожане начали получать платежки, которые вызывают у них бурю эмоций — от радости до ярости. Одну из таких получили жители дома на улице Сибиряков-Гвардейцев: выставленный им счет превышал обычный, неаварийный, в два раза. Как так вышло и почему, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.