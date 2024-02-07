Около 300 домов в Новосибирске останутся без тепла 8 февраля — в чем причина отключений?

В прошлом месяце новосибирцы мерзли в своих квартирах из-за беспрецедентной череды аварий на теплотрассах. Энергетики тогда обещали выставить счета с учетом этой недопоставленной энергии. Пришел февраль, и горожане начали получать платежки, которые вызывают у них бурю эмоций — от радости до ярости. Одну из таких получили жители дома на улице Сибиряков-Гвардейцев: выставленный им счет превышал обычный, неаварийный, в два раза. Как так вышло и почему, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.

