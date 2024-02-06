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Жена погибшего вагнеровца аннулировала кредиты банка и добилась возврата 2,5 миллиона

Сибирячка сначала вела переговоры с банком, но потом обратилась в суд

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Супруга погибшего на СВО вагнеровца добилась аннулирования кредитов в Сбербанке после того, как подала заявление в суд

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Супруга погибшего на Донбассе спецназовца Артема Старунова аннулировала свои кредиты в Сбербанке в связи со смертью мужа. Старунов служил в ЧВК «Вагнер» и погиб в августе 2022 года. У его жены Светланы были потребительский и ипотечный кредиты, по которым оставалось выплатить чуть более миллиона рублей. О достигнутых соглашениях с банком женщина рассказала корреспонденту НГС.

— Они (Сбербанк. — Прим. ред.) добровольно согласились погасить те суммы кредитов, которые были зафиксированы на момент гибели моего мужа. Соответственно, за тот период после гибели мужа, когда я платила по кредитам, они вернут мне деньги. Я платила полтора года. Общая сумма — порядка 2,5 миллиона рублей. Это и гашение остатков по кредитам и возврат денег, выплаченных мною, — рассказала Светлана.

От Сбербанка женщина добивалась погашения кредитов на основании федерального закона № 377, который регулирует кредитные отношения между финансовыми структурами и участниками СВО, а также членов их семей. В банке не соглашались с позицией жены погибшего вагнеровца и писали отказы, пока дело не дошло до суда. Тогда, утверждает Светлана, Сбербанк пошел навстречу.

Как заметила супруга погибшего, кредиты ей уже закрыли. А часть денег из тех, что она выплачивала банку после смерти мужа, уже вернулись на ее счета. Копии справок о закрытии кредитов и возвращенных деньгах в распоряжении НГС имеются.

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Корреспондент НГС отправил запрос в Сбербанк с предложением прокомментировать историю с кредитами. В банке от комментариев воздержались.

Историю служившего в ЧВК «Вагнер» спецназовца Артема Страунова, который погиб на СВО в августе 2022 года в районе Артемовска, НГС рассказал в декабре 2023 года.

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