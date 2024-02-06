Жена погибшего вагнеровца аннулировала кредиты банка и добилась возврата 2,5 миллиона

— Они (Сбербанк. — Прим. ред.) добровольно согласились погасить те суммы кредитов, которые были зафиксированы на момент гибели моего мужа. Соответственно, за тот период после гибели мужа, когда я платила по кредитам, они вернут мне деньги. Я платила полтора года. Общая сумма — порядка 2,5 миллиона рублей. Это и гашение остатков по кредитам и возврат денег, выплаченных мною, — рассказала Светлана.

