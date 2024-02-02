Сроки теплоиспытаний в Новосибирске могут увеличить из-за робота. Почувствуют ли это новосибирцы?

Игорь Лузанов объяснил, что если робот будет проверять 10 километров на левом берегу, как планирует СГК, то времени, которое выделено законом на испытания, может не хватить. Тогда СГК будет вести разговор с муниципалитетом, чтобы отключить дома от горячей воды можно было на более длительный срок.