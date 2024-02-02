Сроки теплоиспытаний в Новосибирске могут увеличить из-за робота. Почувствуют ли это новосибирцы?

На этой неделе стало известно, что СГК может увеличить время гидравлических испытаний на левом берегу. Сегодня в компании уточнили, что жители этого изменения не заметят.
Увеличение времени испытаний может произойти, если проверять трубы на левом берегу будет специальный робот, который проходит внутри труб и ищет дефекты. Об этом рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов во время сессии заксобрания Новосибирской области.
Игорь Лузанов объяснил, что если робот будет проверять 10 километров на левом берегу, как планирует СГК, то времени, которое выделено законом на испытания, может не хватить. Тогда СГК будет вести разговор с муниципалитетом, чтобы отключить дома от горячей воды можно было на более длительный срок.
Как отметили позже в пресс-службе СГК, потребители эти изменения не ощутят.
— Это были пока гипотетические рассуждения. А на практике — по нормам, не может быть отключений ГВС из-за гидравлических испытаний свыше 14 дней. Если труба не будет работать больший срок — для дополнительных проверок, значит потребуются технические решения, чтобы подключить потребителей по временной схеме, — объяснили в пресс-службе СГК.
Ввести робота для проверки теплосетей хотят, так как гидравлические испытания не помогают. В прошлом году робот уже проверил два километра по зоне ТЭЦ-5. В следующем году в СГК запланировали, что робот пройдет 10 километров по трубам левого берега.
О том, как в СГК планируют бороться с авариями, вчера депутатам заксобрания рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов. Приводим самое интересное из доклада в одном материале.