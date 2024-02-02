Бастрыкин потребовал разобраться с опасными мусорными полигонами на левобережье Новосибирска

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал у новосибирских следователей доклад по расследованию уголовного дела о нарушениях работы мусорных полигонов левобережья Новосибирска. Оно возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). На данный установлено, что два полигона в Ленинском районе несут риски для здоровья местных жителей.
— По данным следствия, вокруг двух мусорных полигонов, расположенных в Ленинском районе города Новосибирска, не установлены санитарно-защитные зоны для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, что существенно нарушает права и законные интересы граждан. В рамках расследования уголовного дела назначено проведение 15 комплексных экологических и медицинских судебных экспертиз. Доклад о расследовании уголовного дела поручено представить главе СКР Александру Бастрыкину, — следует из заявления СУ СК РФ по НСО.
В пресс-службе СК в ответ на запрос НГС уточнили, что речь идёт о полигонах ТКО «Левобережный» и другом, относящемуся к МКУ «Ритуальные услуги» кладбища «Клещихинское». Само же уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК возбуждалось в июле 2022 года после жалоб на полигон «Левобережный». На данный момент его эксплуатирует региональный мусорный оператор МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство». НГС обратился за комментарием в пресс-службу организации, при получении ответа материал будет дополнен. Редакция также направила запрос о комментарии в по деятельности МКУ «Ритуальные услуги» в мэрию Новосибирска.