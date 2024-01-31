Новые станции метро и пятидневка в школах: читатели НГС составили свою программу для будущего мэра Новосибирска

Читатели НГС предложили, что должно быть в программе развития Новосибирска. Такой документ кандидаты на должность мэра города, по проекту депутатов Горсовета, должны предоставить на конкурс. Читатели рассказали, что должно быть в идеально программе и о чем мечтают жители города.
Многие жители переживают за внешний вид Новосибирска.
— Достроить все, что не достроили. Отремонтировать все, что поломалось. Решить проблему Пылесибирска. Привести улицы в порядок (убрать киоски, рекламные нагромождения на тротуарах и фасадах зданий). Для примера по проспекту Дзержинского, остановка Королёва. С 90-х годов стояли магазинчики, а теперь там чистота и порядок, высажены деревья. Навести порядок с точечной застройкой. Обеспечить школами, — написала Татьяна Колозина.
— Единый архитектурный облик! Точечной застройке — нет. Больше парков и зеленых зон. Освещение улицам. И транспорт в Академ — не отменять, а добавить машин на маршруты 15 и 35. Благоустройство пляжа в Академе. А то который год пинают от города к району, никому не нужен, — перечислила Екатерина.
Про маршрутки в Академгородок написал и другой житель.
— НЕ отменять 35 и 15 маршрутки! — отметил комментатор.
Сибиряков волнует много разных проблем.
— Уберите в школах шестидневку, — просит Катюшка.
— Построить на Выборной обещанный детский центр. Забор стоит и стройка стоит, — напомнила о проблеме жительница Новосибирска.
— В Новосибирске с медициной совсем беда. Скорые трубки даже не берут. Врачи детей не принимают. Есть деньги - можешь полечиться, нет денег - умирай. Весёлый город. Направлений не добьёшься, — пожаловалась Ольга.
— Решить проблему с пробками на дорогах. По правому берегу можно дворами объехать, а по левому нет — кругом промзоны, — поделилась Елена.
Большая часть Новосибирска обеспокоена строительством метро.
— Построить ещё штук 10 станций метро, — мечтает новосибирец.
— Во-первых, проверить состояние труб с водопотоком. Как показывает эта зима, ситуация как минимум проблемная. Во-вторых, перестать застраивать город. В-третьих, пролоббировать хотя бы 2 новые станции метро, — написал Дмитрий.
Новосибирцы представили, что должен в первую очередь сделать новый мэр.
— На мой взгляд подход должен быть другой. Мэр не должен победить долгострои, дороги, уборку улиц, благоустроить общественные места — мэр должен выстроить правильную мотивацию для ответственных лиц, контрольные точки и жесткие штрафы и отборы для подрядных организаций. А также дать больше возможностей для малого бизнеса в плане участия в госзакупках (разбить услуги на блоки, которые бы были под силу малому бизнесу). А бизнес местный - это налоги и это уже благоустройство и прочее, — рассуждает Юлия.
— Убрать уличную торговлю и сарайки-пристройки с овощами, навести порядок с общественным транспортом, вычистить город от мусора и пыли и рекламы, следить за эффективностью работы прочих управленцев. Несправившихся — увольнять без сожаления. Это как минимум, — написала Юлия.
Сегодня депутаты горсовета предложили дату, когда пройдет конкурс на должность мэра Новосибирска.