Новые станции метро и пятидневка в школах: читатели НГС составили свою программу для будущего мэра Новосибирска

— Единый архитектурный облик! Точечной застройке — нет. Больше парков и зеленых зон. Освещение улицам. И транспорт в Академ — не отменять, а добавить машин на маршруты 15 и 35. Благоустройство пляжа в Академе. А то который год пинают от города к району, никому не нужен, — перечислила Екатерина.

