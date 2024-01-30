Новосибирск стал самым криминальным городом России. Такие данные опубликовал сервис Numbeo, который ежегодно формирует рейтинг городов мира по уровню преступности.
Согласно критериям, уровень преступности ниже 20 считается очень низким, от 20 до 40 — низкий, от 40 до 60 — средний, от 60 до 80 — высокий, а показатели выше 80 оцениваются как очень высокий уровень преступности. Так, среди мировых городов Новосибирск занял 145-е место, индекс преступности города составил 47,3 балла из 100, а индекс безопасности — 52,7.
Самым опасным городом стал Каракас в Венесуэле, второе место у Претории в Южной Африке, и тройку замыкает Дурбан в Южной Африке.
Санкт-Петербург с индексом преступности 39,2 и индексом безопасности 60,8 занял 205-е место. Москва заняла 224-е место. Ее индекс преступности составляет 36 и индексом безопасности 64.
Новосибирск уже не первый раз занимает первое место среди самых криминальных городов России, похожий рейтинг был составлен в августе 2023 года.