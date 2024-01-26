«Большой трафик машин»: куча снега перекрыла тропинку к школе в Новосибирске — дети перелазят через сугроб

Рядом со школой
— Столкнулись с очередной «чудесной» уборкой снега. К школе
Как добавила Вероника, сегодня, 26 января, в конце тропинки появилась огромная куча около двух метров в высоту. Вчера эту кучу нагреб трактор при уборке снега.
— Дети в школьной форме вынуждены по колено в снегу, падая, облазить кое-как эту кучу, чтобы вылезти на очередной кусочек дороги, где снова везут массово детей на машинах к школе и саду, чтобы наконец-то попасть на уроки! — описала мама школьника.
В школе от комментариев отказались. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.
Жители Новосибирска к середине зимы заметили горы снега у себя во дворах и на улицах города. НГС собрал в подборку от читателей фотографии огромных сугробов.