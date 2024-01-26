«Большой трафик машин»: куча снега перекрыла тропинку к школе в Новосибирске — дети перелазят через сугроб

— Столкнулись с очередной «чудесной» уборкой снега. К школе № 105 половине учеников безопасно пройти в принципе проблематично. Идем между двумя детскими садами, где утром постоянно детей подвозят в сады, очень большой трафик машин. Темно, скользко. Небольшой пролет пешеходной дорожки между домом Красных Зорь, 5 и детским садом на Рассветной, 18 не освещается и не чистится вообще. В УК говорят, что дорожка им не принадлежит, — рассказала сибирячка.

