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«Большой трафик машин»: куча снега перекрыла тропинку к школе в Новосибирске — дети перелазят через сугроб

Школьникам приходится идти по небольшой тропинке

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По тропинке ходят школьники

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Рядом со школой № 105 в Новосибирске появилась огромная куча снега, через которую приходится пробираться ученикам. Об этом рассказала мама школьника Вероника.

— Столкнулись с очередной «чудесной» уборкой снега. К школе № 105 половине учеников безопасно пройти в принципе проблематично. Идем между двумя детскими садами, где утром постоянно детей подвозят в сады, очень большой трафик машин. Темно, скользко. Небольшой пролет пешеходной дорожки между домом Красных Зорь, 5 и детским садом на Рассветной, 18 не освещается и не чистится вообще. В УК говорят, что дорожка им не принадлежит, — рассказала сибирячка.

Как добавила Вероника, сегодня, 26 января, в конце тропинки появилась огромная куча около двух метров в высоту. Вчера эту кучу нагреб трактор при уборке снега.

— Дети в школьной форме вынуждены по колено в снегу, падая, облазить кое-как эту кучу, чтобы вылезти на очередной кусочек дороги, где снова везут массово детей на машинах к школе и саду, чтобы наконец-то попасть на уроки! — описала мама школьника.

В школе от комментариев отказались. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.

Жители Новосибирска к середине зимы заметили горы снега у себя во дворах и на улицах города. НГС собрал в подборку от читателей фотографии огромных сугробов.

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СугробШколаНовосибирскТропинка
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