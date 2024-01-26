Когда в Новосибирске хотят снять режим ЧС из-за коммунальных аварий? Назван примерный срок

— Отключение уже планово с 8 до 4 утра. По плану, в 3 утра начнет заполняться магистраль по теплоснабжению. Ситуация 11 и 17 января позволила выявить еще ряд дефектов. Можем быть, они менее значимые, и изначально было принято решение отложить их на потом. Чтобы дома прогрелись, прежде всего, в Кировском районе, где раньше устранили последствия аварии. И сравнительно теплое время, поэтому решено провести профилактические работы, — сказал вице-губернатор.

