Когда в Новосибирске хотят снять режим ЧС из-за коммунальных аварий? Назван примерный срок

На следующей неделе в Новосибирске могут предложить снять режим ЧС, введенный после крупных коммунальных аварий. Возможно, это случится в понедельник. Об этом в прямом эфире на НГС заявил вице-губернатор области Сергей Сёмка.
По словам Сёмки, еще продолжаются работы над устранением последствий аварии. Ведутся профилактические работы: сегодня в связи с ними будет отключение в 25 многоквартирных домах Кировского района; еще в 109 домах отопление будет работать с пониженными параметрами. Управляющим компаниям и ТСЖ были разосланы телефонограммы.
— Отключение уже планово с 8 до 4 утра. По плану, в 3 утра начнет заполняться магистраль по теплоснабжению. Ситуация 11 и 17 января позволила выявить еще ряд дефектов. Можем быть, они менее значимые, и изначально было принято решение отложить их на потом. Чтобы дома прогрелись, прежде всего, в Кировском районе, где раньше устранили последствия аварии. И сравнительно теплое время, поэтому решено провести профилактические работы, — сказал вице-губернатор.
Сёмка уточнил, что оперативный штаб не распускают — он будет работать «до конца». Одна из задач, которую поставил губернатор Андрей Травников, — скорректировать плату за отопление в январе.
— Особенно по тем домам, которые не 2 дня были отключены от нормального теплоснабжения. Даже с перерывами на включение 2, 3, 5 часов они не успевали прогреться. Подготовлено решение о перерасчете, а также у некоторых это возможное возмещение ущерба.
Ранее НГС объяснял, что такое режим ЧС и как он скажется на населении.