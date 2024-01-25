Как на минирынке: в Новосибирске машины облюбовали остановку рядом с ларьками — автобусы не могут заехать в карман

В Новосибирске автомобили заняли одну из остановок на Плющихинском жилмассиве. По словам одной из местных жительниц, из-за машин автобусы не могут заехать в парковочный карман и пассажирам приходится выходить из общественного транспорта чуть ли не посреди дороги.
— На остановке «Детский сад №100» часто выходит много людей — она популярна среди жителей. Но вместо комфортного выхода пассажиры натыкаются на припаркованные автомобили, которые там стоят практически постоянно. Причем автомобили всегда разные. Они паркуются у ларьков, которые стоят вместо остановки. Не остановка — а минирынок, — рассказала Елизавета.
Как объясняет Елизавета, на месте остановки на «Детском саде №100» в ларьках продают шаурму, фрукты и мясо. Остановочного павильона на этом месте нет.
— Остановка прямо на повороте на улицу Татьяны Снежиной. По вечерам там часто пробки. И все это ухудшается останавливающимися автобусами, которые не могут заехать в свой «карман». И к тому, что тротуары в этом месте чистят посредственно, прибавляется неожиданное место парковки, — добавила девушка.
В мэрии Новосибирска объяснили, что участок, на котором находится остановка, входит в общую долевую собственность владельцев квартир в доме Татьяны Снежиной, 45/5. И по Жилищному кодексу РФ собственники помещений могут распоряжаться своим имуществом и на общих собраниях принять решение о размещении ларьков у себя на участке.
— Мэрия города Новосибирска не распоряжается указанным земельным участком, а также не осуществляет контроль за размещением нестационарных объектов на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме, — рассказал и в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Установка пунктов общественного транспорта устанавливают с учетом бюджета МБУ «ГЦОДД». И приоритетным направлениям расходования средств дорожного фонда является финансирование мероприятий по сполнению решений суда, предписаний контрольно-надзорных органов, наказов депутатов.
— На 2024 год работы по установке остановочного павильона на ООТ «Детский сад № 100» не запланированы. В случае оптимистичного увеличения доходной части дорожного фонда города Новосибирска, вопрос установки павильона будет рассмотрен дополнительно, — добавили в мэрии Новосибирска.
Как добавили в мэрии Новосибирска остановка и стоянка автомобилей запрещается ближе 15 метров от мест остановки общественного транспорта. Контролировать соблюдение этого правила должно МВД РФ. В мэрию жалоб на то, что машины, у остановки «Детский сад № 100», мешают общественному транспорту, не поступало.
В пресс-службе управляющей компании «Дискус» на жалобу на нечищенные тротуары отметили, что дорога передана в управление мэрии Новосибирска. Управляющая компания всегда, когда чистят рядом, стараются этот участок не забывать. Также в пресс-службе уточнили, что за припаркованные машины УК не отвечает — это личная ответственность жителей.
В микрорайоне «Стрижи» жители возмутились что вместо обещанного зала ожидания и места, где укрыться, на конечной остановке построили магазин с продуктовым и пивнушкой. В мэрии же Новосибирска заявили, что небольшой ТЦ рядом с конечной остановкой никогда не должен был быть автовокзалом.