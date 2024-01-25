Как на минирынке: в Новосибирске машины облюбовали остановку рядом с ларьками — автобусы не могут заехать в карман

В пресс-службе управляющей компании «Дискус» на жалобу на нечищенные тротуары отметили, что дорога передана в управление мэрии Новосибирска. Управляющая компания всегда, когда чистят рядом, стараются этот участок не забывать. Также в пресс-службе уточнили, что за припаркованные машины УК не отвечает — это личная ответственность жителей.