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Путин объяснил, почему важны многодетные семьи

Он назвал их опорой России

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2024 год в России объявлен Годом семьи

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Владимир Путин 23 января дал старт Году семьи в России и встретился с участниками и победителями всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Президент назвал многодетные семьи опорой страны.

— Без всяких сомнений могу сказать, что многодетная семья — это опора страны, да вообще семья, но многодетная [семья] — тем более опора, — сказал Путин. — Почему многодетная так важна? Потому что — вы знаете это лучше, чем я, — здесь воспитываются те основные качества человека, на которых, собственно говоря, и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие, всё, что связано с этим организмом, — семья.

Накануне президент подписал указ о статусе многодетной семьи. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Владимир ПутинГод семьи
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