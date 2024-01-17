Путин продлил федеральный проект благоустройства в России — как это повлияет на Новосибирскую область

Президент России Владимир Путин продлил реализацию федерального проекта, в рамках которого в Новосибирске благоустроили ряд пространств, в том числе Михайловскую набережную. Как сообщили в официальном телеграм-канале правительства региона «Новосибирь», программу продлили до 2030 года.
— Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлён по решению Президента РФ до 2030 года, — сказано в сообщении. — Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного главой государства.
В сообщении уточняется, что в рамках проекта в Новосибирской области за семь лет благоустроили 427 общественных пространств и 1270 дворовых территорий в 75 городах и селах Так, в Новосибирске реконструировали Монумент Славы, обновили Заельцовский парк, работы провели и на Михайловской набережной. Программа затронула Искитим и другие населенные пункты Новосибирской области.
— Проект затронул практически каждый райцентр и город Новосибирской области, где ежегодно появляются новые общественные пространства, благоустраиваются центральные площади, парки и скверы, — пояснили в облправительстве. — В областных планах по на 2024 год — 185 объектов: 70 общественных пространств и 115 придомовых территорий.
Между тем выяснилось, что десять заявок от малых городов Новосибирской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по поручению президента России с 2018 года. Событие включено в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».
— Благодаря этому города получают от 70 до 90 млн рублей федеральной поддержки на реализацию проектов. Дополнительные средства выделяются также из областного бюджета, — уточнили в телеграм-канале «Новосибирь». — По одному объекту уже реализованы в Тогучине, Карасуке, Куйбышеве и два — в Купино.
Вице-мэр Анна Терешкова в своем телеграм-канале уточнила, что о продлении федерального проекта президент объявил на церемонии вручения первой Всероссийской муниципальной премии «Служение». Она заявила, что в городе смогут завершить благоустройство территорий, до которых «пока не дошла очередь»
— Можно с уверенностью сказать, что федеральный проект по комфортной среде создал новую отрасль экономики города — благоустройство общественных территорий, так как объемы и масштабы реализованных проектов потребовали включения многих ресурсов: архитекторов, проектных организаций, инженеров, сметчиков, благоустроителей, дендрологов, экологов, производителей оборудования, — сообщила Анна Терешкова.
В ноябре прошлого года в Новосибирске опубликовали дизайн-проект комплексного благоустройства Инюшенского бора. Смотрим, что планируется разместить на площадке.