Путин продлил федеральный проект благоустройства в России — как это повлияет на Новосибирскую область

В сообщении уточняется, что в рамках проекта в Новосибирской области за семь лет благоустроили 427 общественных пространств и 1270 дворовых территорий в 75 городах и селах Так, в Новосибирске реконструировали Монумент Славы, обновили Заельцовский парк, работы провели и на Михайловской набережной. Программа затронула Искитим и другие населенные пункты Новосибирской области.

