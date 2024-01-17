Новосибирские инженеры заметили аномалию в теплосети прямо перед прорывом

Система удаленного мониторинга режимов работы индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), разработанная выпускниками и партнерами НГТУ НЭТИ, зафиксировала резкое снижение параметров в Ленинском и Кировском районах Новосибирска в 16:21 — непосредственно перед прорывом на теплосети. В ночь на 11 января система зафиксировала аномальные значения параметров за три часа до аварии.

