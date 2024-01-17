Новосибирские инженеры заметили аномалию в теплосети прямо перед прорывом

Система удаленного мониторинга режимов работы индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), разработанная выпускниками и партнерами НГТУ НЭТИ, зафиксировала резкое снижение параметров в Ленинском и Кировском районах Новосибирска в 16:21 — непосредственно перед прорывом на теплосети. В ночь на 11 января система зафиксировала аномальные значения параметров за три часа до аварии.
Как рассказал НГС доцент кафедры Тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ Александр Дворцевой, система удаленного мониторинга фиксирует температуру, давление и другие данные. Они в свою очередь поступают в центральную систему мониторинга, где их анализируют и используют для контроля и оптимизации работы ИТП муниципальных объектов.
Система работает с помощью установленных в части детских садов, школ и промышленных предприятий датчиков и сенсоров, которые собирают данные о параметрах работы тепловых пунктов. Сейчас разработчики активно пытаются внедрить подобные системы и на другие объекты.
— Она может предоставить новые возможности для предотвращения аварий и оптимизации режимов работы инженерных систем и индивидуальных тепловых пунктов в частности, — отмечает Александр Дворцевой. — Сегодня зафиксировали резкое снижение параметров в 16:21 в двух муниципальных объектах в Ленинском и Кировском районах. В прошлый раз система зафиксировала аномальные значения параметров за три часа до аварии.
По словам Александра Дворцевого, система благодаря контролю и анализу данных о работе инженерных систем и тепловых пунктов может выявить предвестники аварии: повышение давления или температуры, аномальные значения зависимых параметров.
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