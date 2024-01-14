Теле- и радиосигнал прервется в Новосибирской области с 15 января — смотрим расписание с отключениями

В Новосибирске и ближайших районах с 15 по 21 января периодически не будут работать телевидение и радио. Как сообщили в Сибирском региональном центре РТРС, это связано с техническими работами на передатчиках.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, — сообщили в РТРС.
Под отключение попадут два мультиплекса и несколько радиостанций. Прекратится вещание следующих каналов: «Россия 1», «Россия 24», Первый и Пятый каналы, НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «Россия Культура», ОТР, ТВ-Центра, «РенТВ», «СПАС», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, «МИР», «МузТВ», «Солнце» и «Ю-ТВ».
Из радиостанций под отключения попадают: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «МИР», «Орфей», «Наше радио», «Радио Юнитон», «Ди FM», «Европа Плюс», «Ретро FM», «Бизнес ФМ», «Сто шесть и семь», «Радио Дача», «Новое радио», «Радио 7», «Радио Любовь», «Дорожное радио», «Новосибирская Городская Волна», «Радио 54».
Ранее в Новосибирске пропадал сигнал ТВ и радио. Перебои продолжались неделю.