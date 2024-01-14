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СрочноКарта домов, где есть проблемы с отоплением
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На устранение проблем с отоплением в Ленинском и Кировском районах привлекли бригады СГК с правого берега

Сейчас на левом берегу работают четыре бригады и спецтехника

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Управляющие компании выполнили перезапуски систем теплоснабжения в домах, но это не помогло

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Десятки домов на левом берегу Новосибирска остаются без отопления после коммунальной аварии, которая произошла утром 11 января. В пресс-службе СГК сообщили, что 13 января управляющие компании выполнили перезапуски систем теплоснабжения в домах, однако это не помогло. От жителей левого берега продолжают поступать сообщения об отсутствии отопления.

— Из ряда домов к нам начали поступать жалобы на то, что отдельные стояки все еще не работают, в результате не во всех комнатах есть тепло. В этих случаях требуются дополнительные перезапуски — до тех пор, пока проблема не будет решена, — пояснили в СГК.

В компании отметили, что на устранение проблем с отоплением с правого берега на помощь управляющим компаниям выехали бригады СГК. Сейчас работает четыре бригады и дополнительная спецтехника.

СГК просит жителей сообщать о проблемах в свои управляющие компании, в Единую диспетчерскую службу города: 051 или по телефону колл-центра СГК: (383) 289–01–45.

При невозможности дозвониться необходимо сообщить о проблеме в тг-канал СГК Новосибирск: адрес дома, номер подъезда, суть проблемы. Все жалобы берем на контроль.

Ранее в редакцию НГС поступило множество сообщений от жителей, у которых в квартирах холодно. Корреспонденты собрали адреса, на которые пожаловались жители, на одной карте.

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