На устранение проблем с отоплением в Ленинском и Кировском районах привлекли бригады СГК с правого берега

СГК просит жителей сообщать о проблемах в свои управляющие компании, в Единую диспетчерскую службу города: 051 или по телефону колл-центра СГК: (383) 289–01–45.



При невозможности дозвониться необходимо сообщить о проблеме в тг-канал СГК Новосибирск: адрес дома, номер подъезда, суть проблемы. Все жалобы берем на контроль.

