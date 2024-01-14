На устранение проблем с отоплением в Ленинском и Кировском районах привлекли бригады СГК с правого берега

Десятки домов на левом берегу Новосибирска остаются без отопления после коммунальной аварии, которая произошла утром 11 января. В пресс-службе СГК сообщили, что 13 января управляющие компании выполнили перезапуски систем теплоснабжения в домах, однако это не помогло. От жителей левого берега продолжают поступать сообщения об отсутствии отопления.
— Из ряда домов к нам начали поступать жалобы на то, что отдельные стояки все еще не работают, в результате не во всех комнатах есть тепло. В этих случаях требуются дополнительные перезапуски — до тех пор, пока проблема не будет решена, — пояснили в СГК.
В компании отметили, что на устранение проблем с отоплением с правого берега на помощь управляющим компаниям выехали бригады СГК. Сейчас работает четыре бригады и дополнительная спецтехника.
СГК просит жителей сообщать о проблемах в свои управляющие компании, в Единую диспетчерскую службу города: 051 или по телефону колл-центра СГК: (383) 289–01–45.
При невозможности дозвониться необходимо сообщить о проблеме в тг-канал СГК Новосибирск: адрес дома, номер подъезда, суть проблемы. Все жалобы берем на контроль.
Ранее в редакцию НГС поступило множество сообщений от жителей, у которых в квартирах холодно. Корреспонденты собрали адреса, на которые пожаловались жители, на одной карте.