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Более семи тысяч жителей Новосибирской области остаются без света из-за непогоды

Энергетики восстанавливают инфраструктуру в Бердске, Толмачево, Оби, Новосибирске и трех районах НСО

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Все силы АО «РЭС» бросили на ликвидацию последствий разгула стихии

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Из-за метели и шквалистого ветра в ночь на 11 января в Новосибирской области произошли массовые отключения электричества. В АО «РЭС» рассказали о последствиях разгула стихии.

— По состоянию на 08:30 11 января электроснабжение части потребителей восстановлено. Продолжаются работы в Новосибирске, Бердске, Толмачеве и Оби, а также в Тогучинском, Сузунском и Чулымском районах области. Без электроснабжения остаются более 7 тысяч человек. В устранении последствий аварий задействованы 26 бригад, более 50 человек и порядка 15 единиц спецтехники, — заявили в «РЭС».

В Новосибирске энергетики устраняют аварии как на правом берегу, так и в левобережье. Работы идут на ул. Титова, Станиславского, Троллейная, Петропавловская, Янтарная, Гризодубова, Планировочная, Суходольная, Магнитогорская, Тульская, Тракторная, Рылеева, Волочаевская.

Ожидается, что все работы будут завершены к 20:00, однако в левобережье Новосибирска ситуация осложнена аварией на теплотрассе по ул. Пархоменко. Мы ведем онлайн-хронику коммунальной аварии.

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