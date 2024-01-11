Появилась фотография возможного места прорыва теплотрассы в Новосибирске

Возможное место прорыва теплотрассы удалось найти фотокорреспонденту НГС недалеко от дома на улице Плахотного, 72.
— Вдоль теплотрассы есть дыра, именно из нее пошел фонтан. Рядом замарало машины, — передает фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники СГК. По данным компании, труба, которая повредилась, была проложена в 1974 году — почти 50 лет назад.
Все работы на участке планируют завершить сегодня к 20:00, ранее сообщили в СГК. Контур отключения удалось снизить до 68 домов. НГС следит за событием в режиме онлайн.