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Авария в непогоду

Появилась фотография возможного места прорыва теплотрассы в Новосибирске

Трубу проложили почти 50 лет назад

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Место прорыва огородили лентой и шинами

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Возможное место прорыва теплотрассы удалось найти фотокорреспонденту НГС недалеко от дома на улице Плахотного, 72.

— Вдоль теплотрассы есть дыра, именно из нее пошел фонтан. Рядом замарало машины, — передает фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники СГК. По данным компании, труба, которая повредилась, была проложена в 1974 году — почти 50 лет назад.

Недалеко от места, где произошла коммунальная авария, провалилась плита

Недалеко от места, где произошла коммунальная авария, провалилась плита

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Машины рядом замарало от прорыва теплотрассы

Машины рядом замарало от прорыва теплотрассы

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Все работы на участке планируют завершить сегодня к 20:00, ранее сообщили в СГК. Контур отключения удалось снизить до 68 домов. НГС следит за событием в режиме онлайн.

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Коммунальная аварияТрубаПрорывСГК
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