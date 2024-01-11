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Авария в непогоду

Как это всё начиналось: мэрия составила хронологию коммунального ЧП на левом берегу

В мэрии описали хронологию события

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О дефекте на теплосетях стало известно в 01:38

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В мэрии Новосибирска объяснили, как началась коммунальная авария на левом берегу города, и описали хронологию события. Врио мэра Олег Клемешов провел заседание оперативного штаба по устранению дефектов на теплотрассах.

Сегодня ночью в 01:38 от диспетчера НТСК поступила информация о дефекте на теплотрассе на левом берегу. В 01:40 поступило сообщение об изливе воды по улице Плахотного, 72 и 107. Бригады НТСК направили на место аварии.

В 02:48 поступило сообщение от НТСК:

— В связи с остановкой циркуляции на период локализации дефекта принять меры против размораживания системы отопления до 08:00 потребителей Кировского и Ленинского районов.

После об аварии рассказали руководителям управляющих компаний, мэрии, администрации Ленинского и Кировского районов. На месте аварии работала техника от ДЭУ-3, проводили грейдирование улиц Троллейной, Демьяновской, Пермской.

Рано утром затопило трамвайные пути в районе улицы Троллейной, 18 у остановки «Хлебзавод», маршруты трамваев № 18 и 10 изменили.

06:35 — отключили 237 объектов в Ленинском районе по отоплению и горячему водоснабжению, чтобы определить дефект и устранить его. В 08:00 и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов провел заседание оперативного штаба с профильными службами, специалистами департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, СГК и другими службами.

Ранее в СГК сообщили, что начали устранять дефект по улице Пархоменко. Работы планируют завершить сегодня к 20:00. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. Сотрудники заменят поврежденный участок трубы, которая была проложена в 1974 году.

На период локализации дефекта также может быть ограничено теплоснабжение домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00. НГС следит за событием в режиме онлайн.

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