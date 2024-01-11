Как это всё начиналось: мэрия составила хронологию коммунального ЧП на левом берегу

В мэрии Новосибирска объяснили, как началась коммунальная авария на левом берегу города, и описали хронологию события. Врио мэра Олег Клемешов провел заседание оперативного штаба по устранению дефектов на теплотрассах.
Сегодня ночью в 01:38 от диспетчера НТСК поступила информация о дефекте на теплотрассе на левом берегу. В 01:40 поступило сообщение об изливе воды по улице Плахотного, 72 и 107. Бригады НТСК направили на место аварии.
В 02:48 поступило сообщение от НТСК:
— В связи с остановкой циркуляции на период локализации дефекта принять меры против размораживания системы отопления до 08:00 потребителей Кировского и Ленинского районов.
После об аварии рассказали руководителям управляющих компаний, мэрии, администрации Ленинского и Кировского районов. На месте аварии работала техника от ДЭУ-3, проводили грейдирование улиц Троллейной, Демьяновской, Пермской.
Рано утром затопило трамвайные пути в районе улицы Троллейной, 18 у остановки «Хлебзавод», маршруты трамваев
06:35 — отключили 237 объектов в Ленинском районе по отоплению и горячему водоснабжению, чтобы определить дефект и устранить его. В 08:00
Ранее в СГК сообщили, что начали устранять дефект по улице Пархоменко. Работы планируют завершить сегодня к 20:00. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. Сотрудники заменят поврежденный участок трубы, которая была проложена в 1974 году.
На период локализации дефекта также может быть ограничено теплоснабжение домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00. НГС следит за событием в режиме онлайн.