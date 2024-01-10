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«Творчество несколько своеобразное»: Олег Клемешов высказался о конкурсе снежных баб в Новосибирске

Главе города понравились снежные скульптуры

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Снеговиков в парке у ЛДС могли слепить все желающие, участники приезжали даже из других регионов

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В Новосибирске врио мэра Олег Клемешов оценил работы участников фестиваля снежных скульптур и снежных баб. По его словам, в будущем на мероприятия можно привлекать больше команд.

— Скульптуры получились красивые. Скульпторы, я считаю, поработали очень хорошо, представили свое творчество достойно. На будущее надо смотреть, гораздо большее количество команд можно привлекать. И фестиваль снежных баб. Конечно, здесь творчество несколько своеобразное. Команды, к сожалению, не со всех районов города были, по-моему, было только пять команд. Хотелось бы, чтобы участвовали все. Это в качестве пожелания на будущее, — отметил Олег Клемешов на аппаратном совещании 10 января.

Итоги фестиваля снежных скульптур подвели 8 января. Победителями стали мастера снежного дела из Республики Саха. Посмотрите на их работу и скульптуры других участников.

В конкурсе снежных баб смогли поучаствовать все желающие. Некоторые работы получились очень забавными.

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