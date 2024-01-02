«А вдруг кому-то на голову упадут»: сибирячка сообщила об опасных сосульках, которые свисают над тротуаром

Женщина отметила, что после третьего звонка ей сообщили, что опасную наледь с крыши уберут 4 января.



Редакция НГС направил официальный запрос в ООО УК «Союз+» с просьбой прокомментировать ситуацию.



Ранее на доме в Новосибирской области образовалась сосулька высотой в четыре этажа.

