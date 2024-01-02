«А вдруг кому-то на голову упадут»: сибирячка сообщила об опасных сосульках, которые свисают над тротуаром

Жительница Новосибирска сообщила о сосульках, которые свисают с крыши дома на проспекте Карла Маркса, 35 прямо над пешеходом. По словам сибирячки, она несколько раз звонила в управляющую компанию, чтобы наледь убрали, но этого так и не сделали.
— Сосульки начали расти еще с середины декабря, сейчас они достигают уже более 20 сантиметров. Я 31 декабря звонила в УК, звонила также 1 и 2 января, но реакции никакой. Единственное, что сделали в УК, — это повесили сигнальную ленту, причем именно повесили вдоль стены, а не огородили опасное место. Страшно, а вдруг кому-то на голову упадут, — отметила Екатерина.
Женщина отметила, что после третьего звонка ей сообщили, что опасную наледь с крыши уберут 4 января.
Редакция НГС направил официальный запрос в ООО УК «Союз+» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее на доме в Новосибирской области образовалась сосулька высотой в четыре этажа.