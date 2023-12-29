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«Страницы не грузят»: новосибирцы сообщили о сбое в работе «Сибирских сетей»

По словам пользователей, проблемы с доступом в интернет начались после 22:00

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Помимо интернета также перестал работать контактный центр

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Вечером 29 декабря жители Новосибирска сообщили о сбое в работе интернет-провайдера «Сибирские сети». По словам читателя НГС, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.

— Интернет-провайдер «Сибирские сети» отключился. Я третий год остаюсь без интернета и ТВ на Новый год. В данный момент также идет сбой по дозвону на техническую линию. На лицевом счету деньги есть, но страницы не грузят, — пояснил читатель.

Как уточнил сибиряк, проблемы с доступом в интернет начались после 22:00.

Корреспондент НГС попытался связаться с интернет-провайдером, но автоответчик сообщил о невозможности принять звонок.

— Уважаемый клиент, по техническим причинам контактный центр сейчас недоступен. Мы прикладываем все усилия, чтобы решить вопрос в кратчайшие сроки. Приносим извинения за доставленное неудобство, — сообщает автоответчик.

Ранее пользователи мессенджера Telegram заявили о сбое в работе приложения. По информации сайта «Сбой.РФ», его зафиксировали в нескольких регионах России, в том числе в Новосибирской области.

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