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Пользователи сообщили о проблеме в работе Telegram — мессенджер переживает сбой

Жалобы на работу приложения появились в регионах России

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Сбой зафиксировали в нескольких регионах России

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Вечером 28 декабря пользователи мессенджера Telegram заявили о сбое в работе приложения. По информации сайта «Сбой.РФ», его зафиксировали в нескольких регионах России, в том числе в Новосибирской области.

Указано, что о неполадках в работе мессенджера сообщили пользователи из Москвы (46% от всех жалоб), Санкт-Петербурга (12%), Башкортостана (5%), Новосибирской области (2%) и других. В списке также имеются Алтайский край, Томская область и остальные.

О неполадках сообщили в том числе пользователи из Новосибирской области. Публикуем часть списка регионов, в которых заявили о сбое

О неполадках сообщили в том числе пользователи из Новосибирской области. Публикуем часть списка регионов, в которых заявили о сбое

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Сервис downdetector также заявил, что в работе мессенджера зарегистрированы сбои. Одной из наиболее часто сообщаемой проблемой, по его данным, стало подключение пользователей к серверу.

Сервис downdetector также заявил, что в работе мессенджера зарегистрированы сбои

Сервис downdetector также заявил, что в работе мессенджера зарегистрированы сбои

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В прошлый раз глобальный сбой зафиксировали в работе Telegram 30 ноября. С проблемами столкнулись жители России и Европы.

ПриложениеМессенджерНовосибирская областьТелеграм
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