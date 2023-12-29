Пользователи сообщили о проблеме в работе Telegram — мессенджер переживает сбой

Вечером 28 декабря пользователи мессенджера Telegram заявили о сбое в работе приложения. По информации сайта «Сбой.РФ», его зафиксировали в нескольких регионах России, в том числе в Новосибирской области.
Указано, что о неполадках в работе мессенджера сообщили пользователи из Москвы (46% от всех жалоб), Санкт-Петербурга (12%), Башкортостана (5%), Новосибирской области (2%) и других. В списке также имеются Алтайский край, Томская область и остальные.
Сервис downdetector также заявил, что в работе мессенджера зарегистрированы сбои. Одной из наиболее часто сообщаемой проблемой, по его данным, стало подключение пользователей к серверу.
В прошлый раз глобальный сбой зафиксировали в работе Telegram 30 ноября. С проблемами столкнулись жители России и Европы.