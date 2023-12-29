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Силовики получат доступ к камерам видеонаблюдения в двадцати торговых центрах Новосибирска

Видео будут передавать через систему «Безопасный город»

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Доступ к камерам МВД и ФСБ будут получать до 1 февраля 2024 года

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Силовики получат доступ к камерам видеонаблюдения в 20 крупнейших торговых центрах Новосибирска. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, в срок до 1 февраля 2024 года ТЦ должны будут предоставить беспрепятственный доступ к камерам в реальном времени сотрудникам региональных управлений МВД и ФСБ. В постановлении говорится, что меры направлены на обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности в торговых объектах. Видео будут передавать через систему «Безопасный город».

В документе отдельно прописано, что требования законодательства о защите информации будут соблюдены.

В числе объектов, обязанных предоставить доступ к своим видеокамерам, торговые центры «Аура», «Галерея», «Калина», «Сибирский молл», «Голден парк», «Роял парк», «Эдем», «ГУМ Россия», «Апельсин», «Москва» и «Малинка», «Сан-Сити», магазины «Леруа Мерлен», супермаркеты «Бахетле» «МЕГА Новосибирск».

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