В каких ЗАГСах новосибирцы смогут зарегистрировать детей в новогодние праздники — график работы

Управление по делам ЗАГС Новосибирска опубликовало график работы в грядущие новогодние праздники. Так, в период с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года установление отцовства и регистрацию детей будут проводить в следующих отделениях:
- Дзержинского района (пр. Дзержинского, д. 16), Калининского района (ул. Б. Хмельницкого, д. 10), Кировского района (ул. Петухова, д. 18) с 09:00 до 17:00 3 января;
- Октябрьского района (ул. Нижегородская, д. 27), Советского района (пр. Академика Лаврентьева, д. 14), Центрального округа (Красный проспект, 66) с 09:00 до 17:00 5 января.
Регистрацию смертей будут проводить в отделениях по адресам: улица Немировича-Данченко, 134, улица Потанинская, 42/1. Время работы — с 09:00 до 17:00, перерыв на обед — с 13:00 до 13:48. Регистрацию будут проводить во все дни, кроме 1 января.
Отметим, что 30 и 31 декабря 2023 года отделы ЗАГС не работают.
Ранее в областном Минздраве опубликовали график работы поликлиник на новогодние праздники. Так, все медучреждения региона в период с 30 декабря по 8 января будут работать с 09:00 до 15:00.