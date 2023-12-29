Из собственного здания в жилой дом: стало известно, почему переезжает ленинский ЗАГС

В Новосибирске ленинский отдел ЗАГСа переезжает из здания на улице Троллейной, 15/1 в жилой пятиэтажный дом на проспекте Карла Маркса,15 из-за технического состояния здания.
— С целью проведения технической экспертизы несущих и ограждающих конструкций помещения принято решение о приостановлении эксплуатации здания. На период проведения работ отдел ЗАГС будет временно размещен в помещении на первом этаже с доступной транспортной инфраструктурой, — сообщили НГС в управлении ЗАГС.
Согласно сообщению управления, с 9 января будет работать по новому адресу. В самом ЗАГСе отказались комментировать переезд, ссылаясь на то, что пока нет информации. Но в сервисе 2ГИС оставили отзыв с фотографией документа, на котором написано, что из-за того, что ЗАГС будет переезжать в другое помещение 28 и 29 декабря, прием осуществляется только по ранее поданным заявлениям в установленное время.
Как ранее писало издание «Новосибирские новости», здание ленинского ЗАГСа на улице Троллейной, 15/1 в стиле советского модернизма открыли в 1996 году. Стройка шла восемь лет.
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