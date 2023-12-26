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СрочноЛенинский ЗАГС переезжает в пятиэтажный жилой дом
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«К сожалению, он уже устарел»: ленинский ЗАГС переезжает в пятиэтажный жилой дом

На новом месте учреждение начнет работать 9 января

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В конце декабря в ЗАГСе будут принимать только по установленному заранее времени

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В Новосибирске ленинский отдел ЗАГСа переезжает из здания на улице Троллейной, 15/1 в жилой пятиэтажный дом на проспекте Карла Маркса,15. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте управления.

Согласно сообщению, с 9 января будет работать по новому адресу. В самом ЗАГСе отказались комментировать переезд, ссылаясь на то, что пока нет информации. Один из пользователей 2ГИС оставил отзыв с фотографией документа, на котором написано, что из-за того, что ЗАГС будет переезжать в другое помещение 28 и 29 декабря, прием осуществляется только по ранее поданным заявлениям в установленное время.

Такое объявление опубликовал пользователь сервиса

Такое объявление опубликовал пользователь сервиса

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В диспетчерской начальника управления НГС сообщили, что переезд — необходимость:

— Ленинский ЗАГС, к сожалению, уже устарел, возможны аварийные ситуации.

НГС направил официальный запрос в управление по делам ЗАГС и в мэрию Новосибирска.

Несколько лет назад в центре Куйбышева открыли новый дворец бракосочетания — он появился в местном торговом центре.

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