«К сожалению, он уже устарел»: ленинский ЗАГС переезжает в пятиэтажный жилой дом

В Новосибирске ленинский отдел ЗАГСа переезжает из здания на улице Троллейной, 15/1 в жилой пятиэтажный дом на проспекте Карла Маркса,15. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте управления.
Согласно сообщению, с 9 января будет работать по новому адресу. В самом ЗАГСе отказались комментировать переезд, ссылаясь на то, что пока нет информации. Один из пользователей 2ГИС оставил отзыв с фотографией документа, на котором написано, что из-за того, что ЗАГС будет переезжать в другое помещение 28 и 29 декабря, прием осуществляется только по ранее поданным заявлениям в установленное время.
В диспетчерской начальника управления НГС сообщили, что переезд — необходимость:
— Ленинский ЗАГС, к сожалению, уже устарел, возможны аварийные ситуации.
НГС направил официальный запрос в управление по делам ЗАГС и в мэрию Новосибирска.
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