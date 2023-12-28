Ледяные цветы, трон и фотозоны: стало известно, когда откроется ледовый городок на набережной

Стало известно, когда откроется ледовый городок на набережной в Новосибирске. В этом году фотозоны оформили в стиле сезонов года.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, техническое открытие ледового городка состоится завтра, 29 декабря, в 17:00. Аттракцион будет работать с 30 декабря до марта 2024 года.
В этом году тематика городка — «Времена года». Ледовые композиции и тематические фотозоны оформили в стиле сезонов года. Также украсили прогулочную зону на главной аллее: мультгерои в виде скульптур, ледяные цветы, трон изо льда, а также символ Нового года — дракон.
— Для новосибирцев организуют активности: ледовые скоростные скаты разной высоты, ледяной лабиринт, ледяные чаши для самых маленьких гостей и другие, — сообщили в мэрии.
Стоимость билетов в этом году решили поднять. Взрослый будет стоить 450 рублей, детский — 350 рублей. Планируются льготы для многодетных: взрослый билет — 350 рублей, детский — 300 рублей. Бесплатно смогут пройти инвалиды, дети до 3 лет и участники боевых действий (при предъявлении подтверждающего документа). Повышение цен составило примерно 100 рублей.
Ранее стало известно, что городок строится на частные инвестиции, мэрия возьмет аттракцион в аренду.