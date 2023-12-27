На площади Ленина в Новосибирске собрались десятки машин МЧС — показываем фото с места

Утром 27 декабря на площади Ленина в Новосибирске собрались десятки пожарных машин. На фото, сделанных корреспондентом НГС, видно, что техника выстроилась в два ряда. Около нее находятся сотрудники МЧС в форме, а также пожарные в специальных костюмах и касках.