На площади Ленина в Новосибирске собрались десятки машин МЧС — показываем фото с места

Утром 27 декабря на площади Ленина в Новосибирске собрались десятки пожарных машин. На фото, сделанных корреспондентом НГС, видно, что техника выстроилась в два ряда. Около нее находятся сотрудники МЧС в форме, а также пожарные в специальных костюмах и касках.
Сегодня в России отмечают День спасателя. Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков рассказал редакции, что на площади состоится торжественный развод пожарно-спасательных подразделений. Кроме того, пройдет праздничное награждение.
— Представителями полпредства, правительства региона будут награждены достойные люди. Будут и правительственные награды: за спасение на пожаре, лучшему государственному инспектору по маломерным судам на территории всей России (наш инспектор в этом году — лучший). Также планируется вручить сертификат на технику, — отметил Павел Винаков.
Глава регионального МЧС Виктор Орлов поздравил коллег и ветеранов с Днем спасателя.
— Благородная и мужественная профессия спасателя по праву считается одной из самых уважаемых в стране. Наша работа сложна и опасна. От оперативности и слаженных действий всех служб, от умения вовремя прийти на помощь и принять единственно верное решение зависят жизнь и здоровье человека, — цитирует его Telegram-канал регионального ведомства.
Летом пожарные машины съехались к дому на Березовой. НГС выяснял, что там происходило.