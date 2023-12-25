«Спустил штаны до колен»: сибирячку напугал эксгибиционист, когда она возвращалась домой с корпоратива

В ночь с 22 на 23 декабря 2023 года, жительницу новосибирского Академгородка, возвращавшуюся с корпоратива домой, напугал эксгибиционист. Об этом она рассказала редакции НГС.
По словам девушки, пожелавшей остаться анонимной, она заметила незнакомца, когда шла по улице Терешковой. На мужчине была черная одежда, в том числе балаклава, и он стоял на дороге около домов.
— Я сразу обратила на это внимание, но продолжила идти в сторону дома, там недалеко. Через 1–2 минуты услышала, что за мной кто-то бежит, и почувствовала тревогу. Обернулась, а он уже стоял за мной со спущенными до колен штанами. На меня, похоже, не смотрел, — куда-то обезличенно вдаль, — уверяет жительница Академгородка.
Она добавляет, что сначала испугалась и попятилась назад, но потом резко попросила эксгибициониста отойти, и после этого он убежал от нее в сторону двора — туда же, где стоял изначально. После инцидента в полицию сибирячка не обращалась.
В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области редакции подтвердили, что по факту произошедшего заявлений не поступало. Но тем не менее информация была зарегистрирована. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.
В марте сибирячка сообщила об эксгибиционисте на Шлюзе — на место выезжала полиция.