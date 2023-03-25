СЕЙЧАС +5°С
Пробки 3/10
usd 76.45
eur 82.39
Тема дняАкция в Тимирязевском сквере
Все новости
Все новости

«Ему нужен был мой страх»: сибирячка сообщила об эксгибиционисте на Шлюзе — на место выехала полиция

Его заметили на улице Балтийской

1 438

Мужчину заметили 22 марта в Советском районе Новосибирска

Поделиться

Жители Новосибирска сообщили об эксгибиционисте, которого заметили в Советском районе города. Информация о неизвестном мужчине появилась в паблике «Шлюз. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, мужчину заметили возле дома № 27 по улице Балтийской вечером 22 марта.

— Был в маске на лице. Меня он не тронул, стоял и делал свое дело. Ему нужен был мой страх, и он его получил, — сообщила автор. — Очень сильно испугалась от неожиданности, еще и темнота кромешная.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Сообщений в полицию на данный момент не поступало, Наружные патрули приближены к указанному участку местности, — сообщили в ведомстве.

В конце января в Новосибирске появилась информация о домогательствах молодого человека к женщине в лифте дома на улице Зорге. Сообщение о происшествии проверяет полиция.

По теме

ЭксгибиционистШлюзСоветский районМВД
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter