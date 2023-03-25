«Ему нужен был мой страх»: сибирячка сообщила об эксгибиционисте на Шлюзе — на место выехала полиция

Жители Новосибирска сообщили об эксгибиционисте, которого заметили в Советском районе города. Информация о неизвестном мужчине появилась в паблике «Шлюз. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
По словам автора сообщения, мужчину заметили возле дома
— Был в маске на лице. Меня он не тронул, стоял и делал свое дело. Ему нужен был мой страх, и он его получил, — сообщила автор. — Очень сильно испугалась от неожиданности, еще и темнота кромешная.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Сообщений в полицию на данный момент не поступало, Наружные патрули приближены к указанному участку местности, — сообщили в ведомстве.
В конце января в Новосибирске появилась информация о домогательствах молодого человека к женщине в лифте дома на улице Зорге. Сообщение о происшествии проверяет полиция.