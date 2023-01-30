Полиция проверяет сообщение о домогательствах молодого человека к сибирячке в лифте на Затулинке

В Новосибирске полиция проверяет сообщение о домогательствах молодого человека к женщине в лифте дома по адресу Зорге, 227. Сообщение об этом появилось в группе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».
— Обращений в полицию с заявлением не поступало. По данным, опубликованным в сети Интернет, проводится проверка, — пояснили НГС в пресс-службе регионального МВД.
Как написала автор поста в группе, утром 30 января в лифт вместе с ней зашел молодой человек и начал предлагать интимную связь. Женщине удалось отбиться от сибиряка и сбежать.
— Отвела в школу сына и возвращалась домой, открыла подъезд, и в почти закрытую за мной дверь вошел мальчик лет 20, плотного телосложения, рост около 170 см, в темной одежде. Он зашел за мной в лифт, когда мы поехали, он предложил заняться кое-чем. Лифт как раз открылся на этаже, я оттолкнула его и выскочила, — написала сибирячка.
Ранее в Новосибирске задержали подростка, которого подозревают в домогательстве к ребенку.