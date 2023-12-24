«Ходить вообще невозможно»: жители Новосибирска показали, как выглядит остановка у вокзала

Жительница Новосибирска Наталья возмутилась состоянием тротуара на остановке «Вокзал Новосибирск-Главный». Женщина сняла на видео, как после уборки снега с дороги на тротуаре остались сугробы, а снег на тротуаре похож на «кашу».
— Почистили дорогу, все на тротуар понакидали. Ходить вообще невозможно, вообще перестали чистить. Понакидали, один ужас, — эмоционально выразилась Наталья.
Другой читатель НГС также прислал фотографии с остановки в центре Новосибирска. В кадр попала и огромная куча снега, которая осталась после уборки.
На прошлой неделе в мэрии Новосибирска заявили, что избежать поломок грейдеров во время морозов невозможно. Эту технику используют для уборки промерзшего наката с дорог.