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«Ходить вообще невозможно»: жители Новосибирска показали, как выглядит остановка у вокзала

Тротуар засыпан снегом

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Дорогу у вокзала до этого почистили

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Жительница Новосибирска Наталья возмутилась состоянием тротуара на остановке «Вокзал Новосибирск-Главный». Женщина сняла на видео, как после уборки снега с дороги на тротуаре остались сугробы, а снег на тротуаре похож на «кашу».

— Почистили дорогу, все на тротуар понакидали. Ходить вообще невозможно, вообще перестали чистить. Понакидали, один ужас, — эмоционально выразилась Наталья.

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"Вокзал Главный" находится в центре Новосибирска

Видео: Читательница НГС

Другой читатель НГС также прислал фотографии с остановки в центре Новосибирска. В кадр попала и огромная куча снега, которая осталась после уборки.

На площади сегодня была огромная куча снега

На площади сегодня была огромная куча снега

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На прошлой неделе в мэрии Новосибирска заявили, что избежать поломок грейдеров во время морозов невозможно. Эту технику используют для уборки промерзшего наката с дорог.

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ОстановкаТротуарВокзалНовосибирск
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