«Стены гастрокорта плохо утеплили»: директор Центрального рынка ответил посетителям, которым не понравились обогреватели

На включенные обогреватели и прохладу обратили внимание посетители, которые пожаловались на ситуацию в отзывах. Одна из сибирячек даже решила, что в помещении работают кондиционеры — об этом она написала в 2ГИС 12 декабря. Автора другого отзыва, некого мужчину, возмутило, что обогреватели работали, несмотря на скопления людей. Он недоумевал: