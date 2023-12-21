«Стены гастрокорта плохо утеплили»: директор Центрального рынка ответил посетителям, которым не понравились обогреватели

Директор Центрального рынка Алексей Виноградов заявил, что на Гастрокорте были выявлены некачественно утепленные стены. Это привело к тому, что во время сильных морозов в заведении пришлось включать газовые обогреватели.
На включенные обогреватели и прохладу обратили внимание посетители, которые пожаловались на ситуацию в отзывах. Одна из сибирячек даже решила, что в помещении работают кондиционеры — об этом она написала в 2ГИС 12 декабря. Автора другого отзыва, некого мужчину, возмутило, что обогреватели работали, несмотря на скопления людей. Он недоумевал:
— Вы собрались такие места газовыми обогревателями отапливать? — задал он вопрос на сервисе. — А еще не было электроэнергии, только освещение <...> Система вентиляции работала еле-еле: стоял запах от готовки. И одежда так пропиталась, что на утро, открыв шкаф, я снова бывал в вашем Гастрокорте.
Как утверждает директор рынка, из-за морозов под -40 и проблем со стенами в Гастрокорте было прохладно 9 и 10 декабря. Виноградов заверил, что включавшиеся на это время обогреватели соответствовали требованиям безопасности и находились в зоне видимости охраны. Заявил:
— Сейчас они стоят выключенными. Что касается стен, подрядчики некачественно утеплили их: спешно всё исправляем, пока тепло. И, кстати, если на улице холоднее -5 градусов, то кондиционеры у нас автоматически перестают работать, и включить их вручную невозможно.
Алексей также прокомментировал жалобу посетителя о том, что на Гастрокорте отсутствовало электричество. По его словам, перебои наблюдались весьма давно — 10 ноября. Виноградов объяснил их следующим образом:
— Несколько часов не было электроэнергии из-за плановой замены трансформатора на новый. Ресурсный срок предыдущего — 20 лет — закончен. Работы такого плана производятся 1–2 раза в год <…>. Собственно, по этой причине вытяжки не успели переключить на другой источник питания, это внутренние организационные проблемы. Однако большинство корнеров всё же работали.
Ранее посетители «Гастрохолла» застряли в очереди перед концертом — гардероб к такому был не готов.