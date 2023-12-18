Мэрия Новосибирска подала четыре миллионных иска из-за просрочки аренды земли — кто и сколько задолжал

1,169 миллиона рублей мэрия взыскивает с ООО «КаМа». Основной деятельностью фирмы значится аренда и управление недвижимость. Директор — Юлия Синицина, учредители — Юлия, Мария и Инга Синицины. На конец 2022 года «КаМа» отчиталась о чистой прибыли в 55 тысяч рублей при выручке в 3,2 миллиона.



1,166 миллиона рублей за аренду земли муниципалитет взыскивает с ООО «Регион 154». Единственный учредитель и директор фирмы, которая занимается операциями с недвижимостью, — Виталий Сивоклоков. По итогам 2022 года «Регион 154» отчитался о чистом убытке в 16 тысяч рублей при выручке в 335 тысяч.

