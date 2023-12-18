Мэрия Новосибирска подала четыре миллионных иска из-за просрочки аренды земли — кто и сколько задолжал

Мэрия Новосибирска подала четыре иска о взыскании аренды за землю к новосибирским компаниям. Отвечать на финансовые претензии муниципалитета предстоит ООО «Дорожно-строительное управление-12», СТО «Март-Сервис», «Регион 54» и «Кама», следует из картотеки арбитражных дел. Общая сумма задолженности организаций составляет почти 3,8 миллиона рублей.
В мэрии на запрос НГС назвали суммы долга, которые требуют с компаний. Редакция НГС посмотрела в сервисе Контур.Фокус, чем указанные организации занимаются.
1,169 миллиона рублей мэрия взыскивает с ООО «КаМа». Основной деятельностью фирмы значится аренда и управление недвижимость. Директор — Юлия Синицина, учредители — Юлия, Мария и Инга Синицины. На конец 2022 года «КаМа» отчиталась о чистой прибыли в 55 тысяч рублей при выручке в 3,2 миллиона.
1,166 миллиона рублей за аренду земли муниципалитет взыскивает с ООО «Регион 154». Единственный учредитель и директор фирмы, которая занимается операциями с недвижимостью, — Виталий Сивоклоков. По итогам 2022 года «Регион 154» отчитался о чистом убытке в 16 тысяч рублей при выручке в 335 тысяч.
846 тысяч рублей мэрия требует с ООО «Март-Сервис», принадлежащей Ханю Цзяньфэ, он же — директор организации. По юридическому адресу фирмы располагается одноименная СТО. По результатам 2022 года фирма отчиталась о чистом убытке в 197 тысяч рублей при нулевой выручке.
Еще 613 тысяч муниципалитет взыскивает с ООО «Дорожно-строительное управление-12», принадлежащего Икмету Мамедову. Основным профилем организации значится строительство жилых и нежилых зданий. Правда, последний раз о финансах компания отчитывалась по итогам 2022 года, указав тогда нулевую выручку.
В мэрии Новосибирска пояснили НГС, что иски обусловлены исключительно просрочкой аренды за земельные участки, которые арендовали вышеперечисленные организации.
Ранее в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС рассказали, сколько городской земли отдано в аренду под жилую застройку, и назвали общую сумму платежей по аренде в год.