Огурцы стали дороже почти на 50%: на что в Новосибирске выросли цены — статистика за ноябрь

Новосибирскстат вчера, 11 ноября, опубликовал статистику об изменении цен в ноябре. По данным исследователей, в регионе почти на 47,7% подорожали свежие огурцы по сравнению с октябрем этого года, на помидоры — на 17,2%. В тройку лидеров по росту цен попали и яйца, которые по сравнению с октябрем выросли на 13,9%.
Как рассказали в Новосибирскстате, в ноябре подешевели апельсины, мороженые неразделенные креветки, зефир, пастила и сахар-песок. Бананы подешевели на 4,5%. Из непродовольственных товаров в ноябре подорожали на 11,6% женские зимние пальто, коляски и легковые импортные автомобили увеличились в цене на 8,9 и 8,7% соответственно.
— Подорожали хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов на 5,4%, сдобные булочные изделия — на 2,1%, хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной — на 2%. Стали дешевле хлопья из злаков на 3,3%, бараночные изделия — на 1,2%, — написали в Новосибирскстат.
В ноябре сильно подорожали путешествия. Особенно поездка в Беларусь, цена на которую поднялась на 48,4% Также выросли цены на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии и Закавказья. Полеты в экономклассе подорожали на 25% в ноябре по сравнению с декабрем. Цены на бензин АИ-95 снизились на 1,7%, но на 1,2% повысилась цена на дизельное топливо.
— За период с начала 2023 года (по сравнению с декабрем 2022 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 107,2%. На продовольственные товары цены повысились на 7,1%, непродовольственные — на 6,4%, услуги — на 8,7%, — рассказали о росте цен в Новосибирскстате.
В целом за год минимальный набор продуктов подорожал на 6,8% (по сравнению с декабрем 2022 года). А по сравнению с октябрем минимальный набор вырос в цене на 2%.
На этой неделе читатели НГС пожаловались на отсутствие яиц в некоторых магазинах. Корреспондент НГС проверила, в каких магазинах пропали яйца.