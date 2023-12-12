Огурцы стали дороже почти на 50%: на что в Новосибирске выросли цены — статистика за ноябрь

Новосибирскстат вчера, 11 ноября, опубликовал статистику об изменении цен в ноябре. По данным исследователей, в регионе почти на 47,7% подорожали свежие огурцы по сравнению с октябрем этого года, на помидоры — на 17,2%. В тройку лидеров по росту цен попали и яйца, которые по сравнению с октябрем выросли на 13,9%.