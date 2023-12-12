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Огурцы стали дороже почти на 50%: на что в Новосибирске выросли цены — статистика за ноябрь

На 6% выросла стоимость минимального набора продуктов по сравнению с прошлым годом

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В Новосибирскстате рассказали, как изменили цены в ноябре 2023 года

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Новосибирскстат вчера, 11 ноября, опубликовал статистику об изменении цен в ноябре. По данным исследователей, в регионе почти на 47,7% подорожали свежие огурцы по сравнению с октябрем этого года, на помидоры — на 17,2%. В тройку лидеров по росту цен попали и яйца, которые по сравнению с октябрем выросли на 13,9%.

Как рассказали в Новосибирскстате, в ноябре подешевели апельсины, мороженые неразделенные креветки, зефир, пастила и сахар-песок. Бананы подешевели на 4,5%. Из непродовольственных товаров в ноябре подорожали на 11,6% женские зимние пальто, коляски и легковые импортные автомобили увеличились в цене на 8,9 и 8,7% соответственно.

— Подорожали хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов на 5,4%, сдобные булочные изделия — на 2,1%, хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной — на 2%. Стали дешевле хлопья из злаков на 3,3%, бараночные изделия — на 1,2%, — написали в Новосибирскстат.

На 23% подорожала поездка в плацкарте

На 23% подорожала поездка в плацкарте

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В ноябре сильно подорожали путешествия. Особенно поездка в Беларусь, цена на которую поднялась на 48,4% Также выросли цены на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии и Закавказья. Полеты в экономклассе подорожали на 25% в ноябре по сравнению с декабрем. Цены на бензин АИ-95 снизились на 1,7%, но на 1,2% повысилась цена на дизельное топливо.

— За период с начала 2023 года (по сравнению с декабрем 2022 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 107,2%. На продовольственные товары цены повысились на 7,1%, непродовольственные — на 6,4%, услуги — на 8,7%, — рассказали о росте цен в Новосибирскстате.

Стоимость минимального набора сейчас — 5891,63 рублей

Стоимость минимального набора сейчас — 5891,63 рублей

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В целом за год минимальный набор продуктов подорожал на 6,8% (по сравнению с декабрем 2022 года). А по сравнению с октябрем минимальный набор вырос в цене на 2%.

На этой неделе читатели НГС пожаловались на отсутствие яиц в некоторых магазинах. Корреспондент НГС проверила, в каких магазинах пропали яйца.

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