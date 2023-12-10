Место, где кончается город. Гуляем по огромному частнику — тут нет супермаркетов, канализации, но есть дух 90-х и романтика дач

Пустырь, трамваи и летние остановки

Золотая Горка — это с десяток небольших улиц на окраине Дзержинского района. Поблизости есть еще одноименное СНТ, а вот сразу за ним — граница города, поселок Восход и озеро Каменка. Неслучайно микрорайон ошибочно считают частью Новосибирского района, атрибутов городской жизни тут, прямо сказать, немного.



Когда именно появились первые дома на Золотой Горке, выяснить сложно, но, по словам краеведа Константина Голодяева, в 1958 году в микрорайоне произошло важное событие — силами предприятий Дзержинского района проложили трамвайную линию. Тут же появилось здание диспетчерской, сумевшее дожить до 90-х годов. Диспетчерской уже нет, на веере из четырех путей остались только два, а маршрут так и вовсе сохранился один — 11-й. В далекие советские времена трамваи ходили бойко, лет двадцать их стало заметно меньше. Но и сегодня, как признаются жители Горки, единственный трамвай порой выручает — особенно когда автобусы и маршрутки застревают в пробках.