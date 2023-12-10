Место, где кончается город. Гуляем по огромному частнику — тут нет супермаркетов, канализации, но есть дух 90-х и романтика дач

За изрядно обветшавшими сталинками в районе проспекта Дзержинского начинается серая промышленная зона — кажется, город кончается где-то здесь. За гаражами и складами проглядывают аккуратные домики, вызывающие ассоциации с дачным обществом. Но и частные дома, и трамвайное кольцо, расположенное прямо напротив большого частного сектора, — часть города, микрорайон Золотая Горка. И пусть место это отдаленное, заброшенных домов на Горке почти не встретишь. Всё потому, что ее жители не верят в скорый приход застройщиков и отстраиваются «на десятилетия». Корреспондент НГС Ксения Лысенко прогулялась по частнику, который, судя по всему, будет жить еще долго — здесь нет супермаркетов и канализации, но жители всё равно даже не думают о переезде.
Пустырь, трамваи и летние остановки
Золотая Горка — это с десяток небольших улиц на окраине Дзержинского района. Поблизости есть еще одноименное СНТ, а вот сразу за ним — граница города, поселок Восход и озеро Каменка. Неслучайно микрорайон ошибочно считают частью Новосибирского района, атрибутов городской жизни тут, прямо сказать, немного.
Когда именно появились первые дома на Золотой Горке, выяснить сложно, но, по словам краеведа Константина Голодяева, в 1958 году в микрорайоне произошло важное событие — силами предприятий Дзержинского района проложили трамвайную линию. Тут же появилось здание диспетчерской, сумевшее дожить до 90-х годов. Диспетчерской уже нет, на веере из четырех путей остались только два, а маршрут так и вовсе сохранился один — 11-й. В далекие советские времена трамваи ходили бойко, лет двадцать их стало заметно меньше. Но и сегодня, как признаются жители Горки, единственный трамвай порой выручает — особенно когда автобусы и маршрутки застревают в пробках.
Много неясностей и с названием микрорайона. Расхожих версий, как минимум две. Вот первая — на Горке одними из первых поселилась семья Золотовых, в честь которой и дали название этому месту. Вторая, о которой, в частности, вспоминает краевед, — это из-за берез и тополей, окрашивающихся по осени в ярко-желтые цвета.
Зимой Золотая горка не пестрит красками. В будний снежный день проспект Дзержинского простаивает в пробках в сторону города. То ли из-за машин, то ли из-за промзоны поблизости в воздухе отчетливо чувствуется запах гари. Пейзаж напротив домов уныл и минималистичен: спящий трамвай, который дожидается своего выхода на линию, пара СТО, кафе со светящейся вывеской (его хозяин на ломаном русском объяснил, что заведение закрыто на спецобслуживание) и остановка, явно неприспособленная для сибирской зимы — стен в ней нет. Точно такая же расположена и на стороне домов. В сильные холода дожидаться транспорта на продуваемой остановке невозможно, и жители Золотой Горки уходят греться в магазины, которые с десяток лет назад отстроились на месте киосков.
— Да, было дело, стояли киоски. Но они в то время по всему городу стояли, — рассуждает продавщица одного из магазинов, на фасаде которого красуется емкое «Продукты». Она поправляет на прилавке с хлебом бумажные ценники, кое-где написанные от руки.
Ближайший супермаркет какой-нибудь известной сети находится в одной остановке езды. «Пятерочку» открыли даже в соседнем поселке Восход, но в сам микрорайон ни одна из сетей еще не зашла.
— Ну пускаем погреться людей, конечно, а что делать? Бывает толпа тут скапливается, нам это сами понимаете.., — вздергивает плечами сотрудница «Продуктов».
Пока на Новосибирск не опустились морозы (поездка журналистов состоялась в начале недели — Прим.ред.) даже школьники предпочитают оставаться на улице и мужественно ждать транспорт под порывами ветра.
«Как в деревне в 90-е годы»
Крутой подъем на Золотую Горку начинается сразу же за магазинами продуктов. Кое-где встречаются красные баннеры на домах об их продаже. Сайт N1 показывает, что прямо сейчас в микрорайоне выставлены на продажу 9 объектов недвижимости по цене от 1,5 (за 39 квадратных метров) до 8,5 миллиона рублей (почти 100 квадратов). Полноценных домов среди вариантов всего два, чаще всего продавцы предлагают обзавестись половиной строения, причем, как правило, речь идет о первой линии — о домах с видом на пробку и пустырем, оставшимся на месте диспетчерской.
— Когда в 2014 году отсюда уезжала, я видела, что тут в основном взрослые люди жили, детей не было. А вернулась года два назад на Горку и так удивилась! Появилось очень много семей именно с детьми, и детям здесь прекрасно гулять и играть летом, они вообще целыми днями проводили на улицах. Я прям словила эту атмосферу детства, когда отпускали гулять, и дети сами по себе находили развлечения. В прошлом году тут целая орава лепила снеговиков, человек пятнадцать детей было, — рассказывает Тамара из дома на Грекова. Улица прячется в сердце микрорайона, и чтобы добраться до нее придется постоянно идти в гору.
Тамаре довелось пожить и на правом, и на левом берегу. Но она вернулась на окраину Дзержинского района, в дом своих родственников. Тут жить, по ее словам, более чем комфортно — рядом природа, по утрам раздается трель птиц, а за стенкой нет надоедающих соседей, как в многоэтажках.
— Что такое, когда ремонт у соседей, мы просто позабыли, — смеется она.
Горку она считает одним из лучших мест для проживания, хотя и перечисляет сходу несколько серьезных недостатков микрорайона:
— Автомобиль есть практически в каждом доме, потому что без этого никак. В связи с этим большая проблема — у нас нет нормальных дорог. Никакого асфальта, либо щебень, либо просто чернозем. Зимой другая проблема — у нас очень-очень плохо чистят снег. А у нас нету своих снегоуборочных машин личных, поэтому ждем, когда к нам приедут чистить. Ну либо лопата в помощь. Позапрошлая и прошлая зимы были очень снежные, весной нас сильно топит. Не то что ходить, проехать невозможно! Вот эта снежная каша под ногами. Так что просто оставляли машины внизу Золотой Горки и поднимались пешком.
В домах микрорайона по-прежнему нет канализации, жители пользуются септиками. По весне они заполняются водой, и их приходится оперативно осушать.
Зато на Горку проведен газ, и это обстоятельство беспокоит Тамару, да и ее соседей: в микрорайоне хватает пожилых людей, которые могут по недосмотру нарушить правила безопасности. В частности, поэтому фейерверки и салюты в Новый год под запретом, хотя, как говорит девушка, в праздники некоторые все-таки их запускают. Пару лет назад пожар уничтожил здесь сразу несколько крепких домов — повторения сценария очень боятся.
— По транспорту в принципе все нормально. Но добираемся, так сказать, на перекладных. Главное — доехать до метро «Березовая роща», а там уже нормально. Я вот работаю в районе старого автовокзала, путь занимает минут 25, если без пробок. Но если идет поток с Каменки или начался дачный период, то это всё. И в пятницу вечером тоже можно простоять в пробке часа полтора-два. Да, машина есть, но во время пробок это не спасение, — рассуждает она. — Есть же еще другая беда — на Седова у нас появилось много работных домов, в которых живут неблагополучные люди. Пьющие в основном. Работают, а потом приходят спать в эти дома. И вот вечером едешь домой в транспорте, ты хорошо одет, а заходят пьяные люди, одетые в грязную одежду. Неприятно просто, особенно если автобус переполненный.
В отличие от других микрорайонов, в Золотой Горке нет круглосуточных алкомаркетов, правда, от собирающихся пьяных компаний это не спасает:
— Зимой точно нет, но летом собираются, конечно. Прям как в деревне в 90-е годы. В прошлом году было такое: с утра идешь к остановке, а почти вся она просто залита кровью. А по зиме, тоже в прошлом году, напились возле магазина в мороз, и один человек почти замерз на остановке. Подъехала скорая помощь, загрузила его, не знаю, как дальше там события развивались. Сейчас вроде бы по ночам алкоголь не продают.
За развлечениями Тамара и ее молодой человек ездят в центр города — вечерами, после 8–9 часов, дороги как раз пусты. В будущем она бы хотела перебраться поближе к центру, но пока довольна и Горкой.
— Хоть и отдаленный район, но мне всего достаточно, — резюмирует она.
Почему на Золотой Горке не боятся расселения
В середине дня улицы Золотой Горки почти пусты, оживление вносят лишь стайки детей, семенящих по склонам микрорайона из школы домой. Некоторых встречают родители, хотя, как говорит Василий из дома на Циолковского, в микрорайоне всегда спокойно.
Сам он работает в транспортном предприятии посменно, этот день проводит дома за ремонтом. Говорит, что хочет успеть отремонтировать зал к Новому году и ждет, пока строители с минуты на минуту привезут материалы.
— А чего плохого в Горке? Всё прекрасно! У меня знаете с чего день зимой начинается? Проезд расчищаю — физкультура! — посмеивается он.
В семье двое детей, младшую во вторую смену встречает супруга Василия.
— Вот освещения у нас нет — это настоящая беда. Сами мы, конечно, у себя лампочки ставим, но на улицах ничерта нет. Темень такая, что ходить невозможно. А вы дороги наши видели? Там же яма на яме, стойки менять замучился, — эмоционально говорит мужчина.
Его семья переехала на Золотую Горку с Затулинки в 10-х годах. Дом с четырьмя сотками достался им от родственников. На участке они ничего не выращивают, есть цветочная клумба, за которой ухаживает жена и большой газон, где в жару ставят надувной бассейн.
Несмотря на перечисленные минусы, менять место проживания семья не хочет («обжились уже тут, зачем куда-то ехать?»), а идею пожить в центре города Василий категорически отвергает — там, с его слов, шумно, пыльно, да и «город давит». Тут, признается он, семья живет как на даче.
— Да вы что, кому это надо? — рассуждает он, отвечая на вопрос о приходе застройщиков и расселении Золотой Горки. — Ой, я вас умоляю! Пока до нас доберутся, столько лет пройдет. Частников и в центре хватает, там-то строить повыгоднее будет, чем тут у нас на окраине. Как у Бога за пазухой мы спрятаны. Это и хорошо, и плохо. Вот дороги не чистят, фонари не ставят... Забывают, короче, о нас. Но соседи все дружные, помогаем как-никак, если кому-то что-то надо. Ну и стройка, про которую вы говорите. Мы же на холмах тут стоим, склоны вон какие крутые. Как тут что-то строить? И кто за такое возьмется?
Под конец разговора он выдает свою версию происхождения названия микрорайона:
— Черт его знает, почему так, может, потому что тут золотые люди живут?
Если на Горке не верят, что скоро в частный сектор придет расселение, то в Шанхае — крупнейшем частнике возле Плехановского жилмассива — застройщики уже начали работы. Смотрите, как выглядят шикарные дворцы и скромные лачуги в этом месте.