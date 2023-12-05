Буньямин и Радемира: ЗАГС назвал самые необычные имена, которые новосибирцы давали детям

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям. Всего в ноябре в регионе составили 2219 актов о рождении.
Популярными мужскими именами стали: Михаил, Александр, Артем, Иван, Тимофей, Дмитрий, Мирон, Максим, Марк, Роман.
Девочек чаще всего называли: София, Варвара, Ева, Алиса, Полина, Анна, Виктория, Дарья, Валерия, Ксения.
Среди редких мужских имен оказались: Авдей, Артас, Буньямин, Гурьян, Демид, Елизар, Елисей, Леонель, Радмир, Яков. Для девочек родители выбрали необычные имена: Агата, Аксана, Антонина, Анфиса, Веда, Лиллианна, Пелагея, Радемира, Эдельвейс, Яра.
По данным управления, за 11 месяцев в регионе родился