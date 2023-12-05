freedom
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 90.67
eur 98.58
СрочноВ Новосибирске пропал 14-летний мальчик
Все новости
Все новости

Буньямин и Радемира: ЗАГС назвал самые необычные имена, которые новосибирцы давали детям

В регионе за 11 месяцев родилось больше 20 тысяч детей

2 007

В ноябре в регионе появились на свет 2219 новорожденных

Поделиться

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям. Всего в ноябре в регионе составили 2219 актов о рождении.

Популярными мужскими именами стали: Михаил, Александр, Артем, Иван, Тимофей, Дмитрий, Мирон, Максим, Марк, Роман.

Девочек чаще всего называли: София, Варвара, Ева, Алиса, Полина, Анна, Виктория, Дарья, Валерия, Ксения.

Среди редких мужских имен оказались: Авдей, Артас, Буньямин, Гурьян, Демид, Елизар, Елисей, Леонель, Радмир, Яков. Для девочек родители выбрали необычные имена: Агата, Аксана, Антонина, Анфиса, Веда, Лиллианна, Пелагея, Радемира, Эдельвейс, Яра.

По данным управления, за 11 месяцев в регионе родился 24 231 ребенок. В прошлом месяце в области зарегистрировали 2193 акта о рождении.

По теме

Редкие имена для детейЗАГСНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter