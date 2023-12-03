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СрочноКак Новосибирск переживает третий день зимы. Фото
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Метель и слякоть: как новосибирцы переживают третий день зимы — 10 фото

Температура воздуха держится на отметке от 0 до +2 градусов

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На улицах образовалась снежная «каша»

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3 декабря в Новосибирске установилась теплая погода. По информации синоптиков, температура воздуха в городе днем составила 0…+2 градуса, в Новосибирске пошел мокрый снег. Из-за погоды на улицах образовались слякоть и снежная «каша».

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как Новосибирск переживает третий день зимы. Публикуем 10 атмосферных фотографий.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 3 декабря в Новосибирске ожидались мокрый снег и местами метель. Днем воздух прогрелся до 0…+2 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 3 декабря в Новосибирске ожидались мокрый снег и местами метель. Днем воздух прогрелся до 0…+2 градусов.

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На дорогах и улицах города образовались лужи и снежная "каша"

На дорогах и улицах города образовались лужи и снежная "каша"

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Новосибирцы перешагивают лужи на дорогах

Новосибирцы перешагивают лужи на дорогах

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Снежные осадки накрыли пешеходные дорожки и лавочки

Снежные осадки накрыли пешеходные дорожки и лавочки

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Мокрый снег облепил машины, из-за чего водители чистят транспорт

Мокрый снег облепил машины, из-за чего водители чистят транспорт

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Новосибирцы в теплую погоду начали украшать город к Новому году. Сибиряки решили слепить снежные фигуры

Новосибирцы в теплую погоду начали украшать город к Новому году. Сибиряки решили слепить снежные фигуры

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В городе занимаются уборкой снега

В городе занимаются уборкой снега

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Мокрый снег облепил дорожные объекты

Мокрый снег облепил дорожные объекты

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Завтра в городе температура воздуха днём составит -6…-8 градусов. Новосибирцев ждет резкое похолодание до -15…-17 градусов

Завтра в городе температура воздуха днём составит -6…-8 градусов. Новосибирцев ждет резкое похолодание до -15…-17 градусов

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На следующей рабочей неделе в Новосибирске возможно резкое похолодание с +1 градуса днем в понедельник до -38 градусов ночью. НГС изучил прогнозы трех погодных сервисов. Рассказываем, какую погоду ждать новосибирцам.

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