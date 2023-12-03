Метель и слякоть: как новосибирцы переживают третий день зимы — 10 фото

3 декабря в Новосибирске установилась теплая погода. По информации синоптиков, температура воздуха в городе днем составила 0…+2 градуса, в Новосибирске пошел мокрый снег. Из-за погоды на улицах образовались слякоть и снежная «каша».
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как Новосибирск переживает третий день зимы. Публикуем 10 атмосферных фотографий.
На следующей рабочей неделе в Новосибирске возможно резкое похолодание с +1 градуса днем в понедельник до -38 градусов ночью. НГС изучил прогнозы трех погодных сервисов. Рассказываем, какую погоду ждать новосибирцам.