«Мне не стыдно, что я сидела»: сибирячка в 17 лет попала в колонию, но смогла начать новую жизнь — и теперь учится на адвоката

Дальше ее ждала колония для малолетних в Томске.



Из колонии для несовершеннолетних — во взрослую

Вопреки рассказам о том, что в колониях для несовершеннолетних бывают жесткие порядки, Лиза отмечает, что и там вновь встретила человеческое отношение к себе. Она перечисляет педагогов, которые помогали ей с адаптацией и учебой — именно в ИК она пошла в 10 класс. Одна из учительниц, как рассказывает девушка, отправляла ей письма даже после того, как ее перевели во взрослую колонию.

С теми, кто, как и Лиза, попали за решетку, отношения складывались не всегда лучшим образом. Например, девушка, которая получила срок за убийство, конфликтовала с Лизой из-за того, что та в силу природного дефекта речи не могла правильно произнести ее фамилию. Но и это вскоре удалось уладить.



؅ — Сидели, в основном, по 228-й статье, как у меня («Незаконное хранение наркотиков», — Прим.ред.) и по 105-й («Убийство», — Прим.ред.). Вообще к новичкам там нормально относились, но это если у тебя статья нормальная. А ненормальные — это те, что связаны с насилием в отношении детей. Помню, что сидела девочка, которая нам про свое дело особо не рассказывала, просто говорила, что у нее 105-я. А потом оказалось, что она своего ребенка убила, когда под наркотой была, что ли. Но все это выяснилось, когда она уже уехала. Если бы это всё вскрылось раньше, то ей было бы морально тяжело здесь. А еще были девочки, которых мы называли «132-е» — это те, у кого различные сексуальные преступления. Они могут и не участвовать в самих действиях, так сказать, но склонение или соучастие тоже считается, — объясняет она порядки в колонии.