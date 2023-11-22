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Замгенпрокурора России побывал в Новосибирском государственном университете

Дмитрий Демешин встретился со студентами

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Дмитрий Демешин прочитал лекцию для студентов

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Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин посетил Новосибирский государственный университет (НГУ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

Вчера, 21 ноября Дмитрий Демешин прочитал лекцию студентам университета о противодействии экстремизму и терроризму. Заместитель главы ведомства рассказал о законодательстве, основных привлечениях к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности в этой сфере и объяснил, как важна профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. После лекции заместитель Генерального прокурора ответил на вопросы студентов.

Также заместитель главы побывал в научно-образовательном центре на территории университета — «Эволюция земли».

— Дмитрий Демешин отметил, что это единственный в Сибири и за Уралом современный комплекс с уникальными экспонатами — образцами пород и минералов с больших глубин Земли, метеоритов, древних окаменелых остатков животных и растений, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В сентябре Дмитрий Демешин приезжал на «Новосибирский завод искусственного волокна».

Заместитель Генерального прокурора РФДмитрий Демешин
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