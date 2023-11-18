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Тема дняПризывной пункт подожгли в Новосибирске
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Достали нож: компания пьяных мужчин пыталась силой зайти в подъезд в Первомайском районе — видео

Мужчины позвонили в домофон одной из жительниц дома

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Видео со странной компанией людей длиться около полторы минуты

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В Новосибирске компания мужчин пыталась попасть в подъезд дома в Первомайском районе. Мужчины применяли силу и даже достали нож. Действия компании попало на видео, которое опубликовали в группе «Моя Первомайка». Инцидент произошел 16 ноября около 4 часов дня.

Как рассказала подписчица группы «Моя Первомайка», к ней в домофон позвонила группа незнакомых людей. По словам девушки, мужчины были пьяны.

— Получив отказ, мужчины стали силой пытаться открыть дверь подъезда и могли повредить механизмы магнитного держателя. Сибирячка считает, что такие действия могут напугать детей и пожилых людей, о чем просит предупредить соседей, — рассказали у группе «Моя Первомайка».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел днем в четверг

Видео: «Моя Первомайка«/ Вконтакте

Девушка приложила видео, на котором компания мужчин после неудачной попытки вскрыть дверь с помощью ножа пошли разговаривать с прохожими. Судя по жестам новосибирцев, они пытались попросить открыть дверь в подъезд.

В Екатеринбурге неадекватный водитель Mercedes устроил аварию возле школы, а потом угрожал ножом очевидцам. Наши коллеги из E1.RU сообщают, что им оказался житель Новосибирска.

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КомпанияДомофонНожПервомайский район
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