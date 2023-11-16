Завтра в Новосибирске перекроют улицу Ленина на два с половиной месяца

Часть улицы Ленина в Новосибирске перекроют с завтрашнего дня, участок начнут украшать к Новому году. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Для машин перекроют дорогу на отрезке от площади имени Ленина до улицы Советской. Ограничение будет действовать с 17 ноября до 1 февраля.
— Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года, — отметили в администрации.
При этом транспорт, который задействовать в общегородских новогодних мероприятиях, медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам, может беспрепятственно проезжать по перекрытой улице. Для всех остальных автомобилей объезд перекрытого участка будет обеспечен по дорогам общего пользования, водителям советуют быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что в этом году для украшения улицы Ленина решили не покупать новую подсветку. Дизайнеры будут комбинировать прошлогодние украшения.