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Новосибирец не нашел пандусы рядом с центром реабилитации для детей-инвалидов

В ЦАДИ объяснили, что это запасной выход

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Новосибирец заметил отсутствие пандусов

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В Новосибирске появилось видео с Добролюбова, 14, где на лестницах нет пандусов. В здании находится центр адаптации детей-инвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом «ЦАДИ». Видеозапись опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Где пандусы? Добролюбова, 14. Центр по работе с инвалидами детства (ДЦП). Ни одного пандуса, лестницы в ужасном состоянии. Даже любая захудалая парикмахерская имеет пандус, — написал возмущенный житель.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео было снято на улице Добролюбова

Видео: Новосибирск с огоньком/ телеграм-канал

Редактор группы ВК «ЦАДИ» рассказала НГС, что это запасной вход в помещение.

— В помещении два выхода, с другой стороны дома дети на колясках спокойно могут заезжать в здание, — объяснила сотрудница Евгения.

Корреспондент НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать состояние лестниц.

Этим летом в Новосибирске разгорелся скандал из-за пандуса напротив мэрии города. Дело дошло до главы СК России Александра Бастрыкина.

ПандусЛестницаИнвалидНовосибирск
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