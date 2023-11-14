Новосибирец не нашел пандусы рядом с центром реабилитации для детей-инвалидов

В Новосибирске появилось видео с Добролюбова, 14, где на лестницах нет пандусов. В здании находится центр адаптации детей-инвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом «ЦАДИ». Видеозапись опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Где пандусы? Добролюбова, 14. Центр по работе с инвалидами детства (ДЦП). Ни одного пандуса, лестницы в ужасном состоянии. Даже любая захудалая парикмахерская имеет пандус, — написал возмущенный житель.
Редактор группы ВК «ЦАДИ» рассказала НГС, что это запасной вход в помещение.
— В помещении два выхода, с другой стороны дома дети на колясках спокойно могут заезжать в здание, — объяснила сотрудница Евгения.
Корреспондент НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать состояние лестниц.
Этим летом в Новосибирске разгорелся скандал из-за пандуса напротив мэрии города. Дело дошло до главы СК России Александра Бастрыкина.