Фотографу грозит до 15 суток ареста после дрифта с полуголыми девушками в Сибири

Фотографу Руслану Радченко может грозить до 15 суток ареста после дрифта в Красноярске на Театральной с полуобнаженными девушками.

Об этом утром 12 ноября сообщила пресс-служба краевого МВД. Сотрудники ГИБДД нашли и задержали 25-летнего фотографа после того, как он опубликовал видео с дрифтом в своих соцсетях. Автомобиль «Шевроле-Камаро» для съемок он взял в аренду, передает NGS24.