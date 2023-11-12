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Фотографу грозит до 15 суток ареста после дрифта с полуголыми девушками в Сибири

Сейчас Руслан Радченко задержан на двое суток

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Сотрудники ГИБДД оценили видео дрифта и задержали его автора

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Фотографу Руслану Радченко может грозить до 15 суток ареста после дрифта в Красноярске на Театральной с полуобнаженными девушками.

Об этом утром 12 ноября сообщила пресс-служба краевого МВД. Сотрудники ГИБДД нашли и задержали 25-летнего фотографа после того, как он опубликовал видео с дрифтом в своих соцсетях. Автомобиль «Шевроле-Камаро» для съемок он взял в аренду, передает NGS24.

Фотосессией с дрифтующим автомобилем и двумя полуобнаженными девушками решили прорекламировать сервис по аренде автомобилей в городе. На Театральную участники съемки попали со стороны платной парковки, сам процесс они активно публиковали в соцсетях. Фотограф интересовался у своих подписчиков, какой размер будет у штрафа за такую съемку.

Сейчас Радченко заключен под стражу на два дня. Помимо этого, его оштрафовали на 2500 рублей за езду по пешеходной зоне и «чрезмерно тонированные стекла». Дорожные полицейские выяснили, что у Радченко есть просроченный штраф, в связи с чем против него возбудили административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. В связи с этим ему грозит удвоение суммы просроченного штрафа, арест до 15 суток или 50 часов обязательных работ.

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Полицейские показали момент задержания фотографа и его разговора с сотрудниками ГИБДД

Видео: МВД 24 / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Радченко сам снял на видео момент визита к нему полицейских

Видео: aplicator_ / instagram*(деятельность соцсети запрещена в России)

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Жители Новосибирска тоже часто замечают дрифтеров, например, в начала ноября они устраивали гонки на кольце на Богаткова.

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Красноярский крайКрасноярскФотографЗадержаниеДрифтГИБДД
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