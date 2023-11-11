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Тема дняЖуткие кадры смертельного ДТП на Северном объезде
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В Новосибирске заметили подростков, которые цепляются за поезда, — это называют «зацепингом»

Автор поста утверждает, что вернулась мода на опасное увлечение

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«Зацеперы» постоянно попадаются на глаза жителям КСМ

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В Новосибирске на КСМ сфотографировали группу подростков. Автор утверждает, что дети увлекаются «зацепингом» — то есть цепляются за поезд снаружи и проезжают так какое-то время. В группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте» отметили, что дети стали чаще таким увлекаться.

— Дети катаются на поездах, которые двигаются вдоль улицы Одоевского. Пусть скорость их движения и невелика, едва ли можно счесть это развлечение безопасным, — написал автор поста.

Как поделилась жительница Новосибирска Любовь в комментариях, подростки постоянно так катаются. Однажды машинисту даже пришлось затормозить состав.

— Погнали детей, одного даже поймали и предупредили об ответственности, травмах и смертельном исходе, если затянет под колеса, — добавила жительница Новосибирска.

В конце октября заметили компанию детей, которые гуляли возле озера в районе улицы Радиостанция № 2. Один из мальчиков пробежался по тонкому льду.

ПодросткиЗацепингПоездаКСМ
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