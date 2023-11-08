Увеличилось почти в два раза: в Новосибирске купили 13 мастерских для работ на авариях на теплосетях

Помимо поступивших 13 автомобилей, СГК ждет поступление еще одной партии к концу 2023 году. В городе приедут еще 12 МАВРов. Всего к концу года в Новосибирске должно оказаться 39 современных аварийно-восстановительных машин. Суммарные вложения в спецтехнику в этом году в генерирующий компании составили 245 миллионов рублей, рассказали в администрации города.