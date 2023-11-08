Увеличилось почти в два раза: в Новосибирске купили 13 мастерских для работ на авариях на теплосетях

В Новосибирск поступили 13 мобильных мастерских для аварийно-восстановительных работ (МАВР). Они обошлись бюджету в 132 миллиона рублей. Сегодня, 8 ноября, ключи от новой техники водителям передал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. До поступления в СГК работало 14 таких машин. Они хорошо себя зарекомендовали.
Помимо поступивших 13 автомобилей, СГК ждет поступление еще одной партии к концу 2023 году. В городе приедут еще 12 МАВРов. Всего к концу года в Новосибирске должно оказаться 39 современных аварийно-восстановительных машин. Суммарные вложения в спецтехнику в этом году в генерирующий компании составили 245 миллионов рублей, рассказали в администрации города.
— Сибирская генерирующая компания — основной поставщик тепла в Новосибирске, а жители — главные его потребители. Поэтому для муниципалитета важно, какое оборудование стоит на вооружении компании. Система отопления Новосибирска очень сложная и разветвлённая. Если посчитать длину всех труб, она превысит 3 тысячи километров — это расстояние от Новосибирска до Москвы. Всё это надо обслуживать, содержать в надлежащем состоянии. Появление новой современной техники позволит оперативно устранять аварии любой сложности. Таким образом, повысится и надежность теплоснабжения новосибирцев, — процитировали мэра Новосибирска.
Новая техника, которая оборудована на базе автомобилей КАМАЗ и ГАЗон Next, укомплектована электрогазосварочным оборудованием, промышленными генераторами, слесарным, электро- и гидравлическим инструментом, оборудованием для обеспечения безопасных условий работы в тепловой камере. Всё оснащение отечественного производства.
Как рассказал директор Западно-Сибирского филиала ООО «СГК» Игорь Лузанов, цель СГК — минимизировать неудобства для жителей в случае аварии.
— Город Новосибирск в прошлом году был включён в ценовую зону. Второй год мы продолжаем модернизировать тепловые сети, менять наиболее изношенные участки, чтобы снизить вероятность возникновения аварий. Тем не менее аварийные ситуации случаются. Мы стремимся сократить до минимума время их устранения. В этом нам поможет техника, которая поступила сегодня в парк Новосибирской теплосетевой компании, — процитировали Игоря Лузанова в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Всего в распоряжении СГК 183 единицы спецтехники. Это и автокраны, откачивающая техника, экскаваторы, погрузчики, тракторы, самосвалы, краны и другие.
В начале сентября стало известно, что в Новосибирске ищут подрядчиков, которые поставят спецтехнику для дорожно-благоустроительного комплекса. Общая начальная цена контрактов на выполнение работ составляла более 78,2 миллиона рублей.