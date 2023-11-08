«Вообще не грузится»: новосибирские пользователи «ВКонтакте» столкнулись со сбоем

В Новосибирске пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе. У некоторых не получается открыть свои страницы на компьютере.

— Около 08:00 обнаружила, что «ВКонтакте» не работает на компьютере, не могу зайти на свою страницу на рабочем ноутбуке. При этом в приложении все в порядке, — написала читательница НГС Антонина.