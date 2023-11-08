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СрочноНовосибирцы заметили сбой в работе «ВКонтакте»
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«Вообще не грузится»: новосибирские пользователи «ВКонтакте» столкнулись со сбоем

Проблемы со входом на страницу заметили ночью

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С приложения сайт работает нормально

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В Новосибирске пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе. У некоторых не получается открыть свои страницы на компьютере.

— Около 08:00 обнаружила, что «ВКонтакте» не работает на компьютере, не могу зайти на свою страницу на рабочем ноутбуке. При этом в приложении все в порядке, — написала читательница НГС Антонина.

— Обычно в окошке слева мой профиль. Ввела номер телефона справа, но ничего не изменилось, — проиллюстрировала сбой девушка

— Обычно в окошке слева мой профиль. Ввела номер телефона справа, но ничего не изменилось, — проиллюстрировала сбой девушка

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Еще один новосибирец, представившийся Олегом, заметил, что сбой в работе сайта начался 8 ноября около 04:00.

— До сих пор не грузится страница вообще, пробовал VPN, разные браузеры, толку нет, — пожаловался сибиряк.

О проблеме сообщили и жители других городов

О проблеме сообщили и жители других городов

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По данным сервиса фиксации сбоев, больше всего сообщений о неправильной работе сайта поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, на третьем месте — Новосибирск. Первые сообщения о проблемах с «ВКонтакте» начали поступать в полночь по московскому времени (4 часа утра по местному).

Ранее НГС писал о сбое программного обеспечения у российских авиакомпаний, который произошел в сентябре 2023 года. Пассажиры не могли зарегистрироваться на рейсы, и в аэропортах столпились огромные очереди.

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