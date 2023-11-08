«Вообще не грузится»: новосибирские пользователи «ВКонтакте» столкнулись со сбоем

В Новосибирске пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе. У некоторых не получается открыть свои страницы на компьютере.
— Около 08:00 обнаружила, что «ВКонтакте» не работает на компьютере, не могу зайти на свою страницу на рабочем ноутбуке. При этом в приложении все в порядке, — написала читательница НГС Антонина.
Еще один новосибирец, представившийся Олегом, заметил, что сбой в работе сайта начался 8 ноября около 04:00.
— До сих пор не грузится страница вообще, пробовал VPN, разные браузеры, толку нет, — пожаловался сибиряк.
По данным сервиса фиксации сбоев, больше всего сообщений о неправильной работе сайта поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, на третьем месте — Новосибирск. Первые сообщения о проблемах с «ВКонтакте» начали поступать в полночь по московскому времени (4 часа утра по местному).
Ранее НГС писал о сбое программного обеспечения у российских авиакомпаний, который произошел в сентябре 2023 года. Пассажиры не могли зарегистрироваться на рейсы, и в аэропортах столпились огромные очереди.