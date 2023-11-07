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Мэр, газеты и Ленин: по центру Новосибирска прошли десятки людей с красными флагами — фоторепортаж

Коммунисты отпраздновали годовщину Великой Октябрьской революции

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Мероприятие началось в 17:00

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В Новосибирске прошел митинг в честь 106-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Десятки людей вышли на демонстрацию, прошлись по Красному проспекту, остановились на площади Ленина. Там выступил с речью мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Как праздновали коммунисты один из главных своих праздников — в репортаже фотографа НГС Александра Ощепкова.

Организовывал мероприятие новосибирский обком КПРФ

Организовывал мероприятие новосибирский обком КПРФ

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На митинг пришли люди разного возраста

На митинг пришли люди разного возраста

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На митинге были флаги разных отделений КПРФ Новосибирска

На митинге были флаги разных отделений КПРФ Новосибирска

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Кто-то приоделся в честь праздника

Кто-то приоделся в честь праздника

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Колонна дошла до площади Ленина

Колонна дошла до площади Ленина

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Митинг охраняли полицейские

Митинг охраняли полицейские

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Такой митинг проходит в Новосибирске не первый год

Такой митинг проходит в Новосибирске не первый год

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На площади Ленина какое-то время было много красных флагов

На площади Ленина какое-то время было много красных флагов

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На мероприятии раздавали газеты

На мероприятии раздавали газеты

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На митинге выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

На митинге выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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Всё мероприятие продлилось около часа

Всё мероприятие продлилось около часа

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На прошедших выходных в центре Новосибирска возле площади Ленина заметили машины с флагами. Среди них также было несколько военных автомобилей.

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НовосибирскКоммунистыМэрРеволюция
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