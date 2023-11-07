Мэр, газеты и Ленин: по центру Новосибирска прошли десятки людей с красными флагами — фоторепортаж

В Новосибирске прошел митинг в честь
На прошедших выходных в центре Новосибирска возле площади Ленина заметили машины с флагами. Среди них также было несколько военных автомобилей.
Коммунисты отпраздновали годовщину Великой Октябрьской революции
В Новосибирске прошел митинг в честь
На прошедших выходных в центре Новосибирска возле площади Ленина заметили машины с флагами. Среди них также было несколько военных автомобилей.
По теме
16 октября 2023, 16:50Триста детей собрали в огромном зале с 50 манекенами — показываем на видео, что там происходило
23 сентября 2023, 15:57Десятки новосибирцев собрались в «Ауре» — они пришли посмотреть на Екатерину Варнаву
07 ноября 2022, 21:50С флагами и гвоздиками: как мэр Новосибирска отметил главный праздник коммунистов — фоторепортаж
04 ноября 2023, 16:35«На Вашингтон»: в центре Новосибирска заметили десятки автомобилей с флагами — часть из них военные
09 мая 2023, 12:00Как проходил парад Победы в Новосибирске — 15 самых ярких фото с площади Ленина