На Гусинобродском кладбище возле Стелы героям закончилось место для похорон военнослужащих

По сложившийся причине траурные церемонии прощания с военнослужащими проходили возле Стелы. Но после того, как закончилось место для захоронения военных был определен новый квартал — №8Б. Как утверждает Виталий Витухин, новое место находится в пешей доступности и оборудован местами для парковки.

— Там подготовлено место для установки будущей Стелы Героям. Рассматривается возможность организации места проведения церемоний прощания рядом с кварталом. Благоустройство начали летом 2023 года и будем продолжать в 2024 году. До этого церемонии прощания возможно проводить у существующей Стелы Героям Великой Отечественной войны, — объяснил Виталий Витухин.

