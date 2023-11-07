На Гусинобродском кладбище возле Стелы героям закончилось место для похорон военнослужащих

В Новосибирске на Гусинобродском кладбище закончилось место для погребения военнослужащих возле Стелы Героям Великой Отечественной войны.
Теперь для захоронения военнослужащих выделили новое место. Об этом рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин в телеграм-канале «Мэрия для СМИ».
— Организация захоронения погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции является одной из важнейших задач департамента, — отметил начальник департамента.
По сложившийся причине траурные церемонии прощания с военнослужащими проходили возле Стелы. Но после того, как закончилось место для захоронения военных был определен новый квартал — №8Б. Как утверждает Виталий Витухин, новое место находится в пешей доступности и оборудован местами для парковки.
— Там подготовлено место для установки будущей Стелы Героям. Рассматривается возможность организации места проведения церемоний прощания рядом с кварталом. Благоустройство начали летом 2023 года и будем продолжать в 2024 году. До этого церемонии прощания возможно проводить у существующей Стелы Героям Великой Отечественной войны, — объяснил Виталий Витухин.
Также захоронения военнослужащих проходят на кладбище «Южное». Как уточнил начальник департамента, для погребения новосибирцев, имеющих особые заслуги перед государством предназначен квартал «У». Хоронить погибших военнослужащих там приходится через согласование с Сибирским отделение РАН. На «Южном», по словам Витухина, создана «Аллея воинов», на которой осуществляется захоронения военнослужащих.
—Расходы по организации прощания и погребения погибших, имеющих особые заслуги, а также расходы, связанные с изготовлением и установкой надгробия, компенсируются за счет бюджета города Новосибирска. Департаментом, совместно с военными комиссариатами НСО, МКУ «Ритуальные услуги», учреждениями и предприятиями похоронной отрасли, а также общественными организациями принимаются все меры, чтобы выполнить свой долг перед защитниками нашей Родины, чтобы достойно проводить в последний путь погибших защитников Отечества, — сообщил Виталий Витухин.
В пятницу, 3 ноября, Андрей Панферов, вице-спикера Заксобрания Новосибирской области и командира элитного батальона «Вега», опубликовал пост в своей соцсети «Вконтакте». В нем он рассказал, он новом участке №8Б на Гусинобродском кладбище. Вице-спикер утверждал, что участок неблагоустроен и находится вдали от существующего воинского захоронения.
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— В таком качестве участок никак не обозначен и не благоустроен, что вызывает объяснимое негодование родственников погибших военнослужащих. Нет даже места для проведения траурной церемонии с воинскими почестями, как это полагается на похоронах военнослужащих. С предложением создания в кратчайшие сроки достойного воинского захоронения для увековечения памяти погибших в зоне СВО я обратился к мэру Новосибирска, — написал вице-спикер Заксобрания.
Как добавил Андрей Панферов, приложив ответ из мэрии, спустя месяц проблема осталась нерешенной. В ответе мэрии отметили, что благоустройством займутся при наличии средств. Про кладбище «Южное» Андрей Панферов написал, что при попытке благоустроить могилы погибших на СВО — чиновники СО РАН не дали это сделать.
Как стало известно в октябре в Новосибирске почти исчерпан резерв общественных кладбищ. Из-за этого чиновники приняли решение расширять территорию кладбища «Северное».