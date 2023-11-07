«Я маугли и дебил». Как сложилась судьба мальчика из Сибири, который прожил в заточении 15 лет

Мы пообщались с Даниилом и его мамой. В этом материале разбирались, как сложилась судьба маугли, где сейчас его родители и как вышло, что историей заинтересовался глава Cледственного комитета.



Маугли — дети, которые росли в условиях крайней социальной изоляции, вне контакта с людьми с раннего возраста, и практически не испытывали заботы и любви со стороны другого человека, не имели опыта социального поведения и общения.

«Они лгали на всю Россию». Письмо подростка Бастрыкину

В редакцию пришло письмо от имени Даниила. Автор просит помощи у генерала Бастрыкина. Достоверно неизвестно, правда ли мальчик писал послание самостоятельно. В контактах для связи указан его телефон, но трубку Даниил от корреспондента 72.RU не взял.

